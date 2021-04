Okužbe: sedemdnevno povprečje krepko navzdol, MO NM pa spet v dvomestnih številkah

20.4.2021 | 12:20

Ugoden, pravzaprav zelo dober trend, ki ga beležimo v zadnjem tednu, se nadaljuje.

V Sloveniji so včeraj opravili 3537 PCR testov in z njimi potrdili 718 primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je bil 20,3 odstoten. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom, ko je bilo ob 22,9-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 1049 primerov okužbe, je stanje tako precej boljše. Nadaljuje se torej trend padanja okužb, ki ga beležimo že zadnjih nekaj dni, skoraj ves teden. Znova se je izdatno znižalo sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, ki je eden od kriterijev vladnega načrta sproščanja ukrepov. Po podatkih sledilnika se je znižalo za kar 6 odstotkov in zdaj znaša 741,3. Glede na uradni izračun Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je običajno nekoliko nižji, je to povprečje včeraj znašalo 737 (v nedeljo 785).

Na ravni države 14-dnevna pojavnost okužb (število okužb na 100.000 prebivalcev) znaša 586, pri čemer je epidemiološko stanje najslabše v primorsko-notranjski regiji (870,2), nad povprečjem so tudi savinjska in zasavska regijska ter jugovzhodna Slovenija. Najboljše stanje pa je v obalno-kraški regiji (373,1).

V slovenskih bolnišnicah je po podatkih vlade danes zjutraj ležalo 649 covidnih bolnikov (včeraj 652), od tega 156 na enotah za intenzivno nego. Pet bolnikov je zaradi covida-19 ali z njim umrlo.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes hospitaliziranih 43 covid bolnikov, od tega 11 na intenzivnem oddelku. Včeraj so imeli 40 takšnih bolnikov - do današnjega dne so jih pet sprejeli in dva odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice pa je število covidnih bolnikov s 23 upadlo na 22 - dva nova so prejeli in jih tri odpustili v domačo oskrbo.

ŠTEVILO PONEDELJKOVIH OKUŽB PO OBČINAH:

Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto 21, Črnomelj 10, Kočevje 9, Loški Potok 7, Ribnica in Metlika 6, Trebnje 5, Šentjernej in Žužemberk 4, Straža in Semič 3, Mokronog Trebelno 2, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Šentrupert 1

Posavje: Brežice 19, Krško 9, Sevnica 3, Radeče in Kostanjevica na Krki 1

