Prevrnil se je zaradi dveh promilov; krški policisti prijeli mladoletni tatici

20.4.2021 | 13:50

Zdaj je jasno, kaj je bil vzrok sinočnje nesreče v Kostanjevici: dva promila alkohola v krvi voznika ... (foto: PGE Krško)

Policisti PP Krško so na območju trgovskega centra kontrolirali dve mladoletnici, ki sta imeli pri sebi več novih prodajnih artiklov, za katere nista znali pojasniti izvora. Predmete so jima zasegli in v nadaljevanju ugotovili, da so bili ukradeni iz treh prodajaln v trgovskem centru. Vrnili so jih oškodovancem, mladoletnici pa odpeljali na policijsko postajo, kjer so ju prevzeli starši. O tatvini bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.

Alkohol in neprilagojena hitrost

Nekaj pred 20. uro so bili policisti PP Krško obveščeni o prometni nesreči v Kostanjevici na Krki (o njej smo s fotografijami na kratko že poročali). Opravili so ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1 miligram alkohola (2.08 g/kg). O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vrnili so ji ukradeno kolo

Oškodovanka je policiste obvestila, da ji je z dvorišča stanovanjske hiše v Drnovem neznanec ukradel kolo. Policisti PP Krško so ugotovili, da gre za kolo, ki so ga zaradi suma, da je ukradeno, pred tem zasegli 21-letnemu osumljencu iz Krškega. Kolo so oškodovanki vrnili, 21-letnika pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Poškodoval žaluzije - tri tisočake škode

V Mokronogu je neznanec med 16. 4. in 19. 4. poškodoval žaluzije na oknih objekta in povzročil za okoli 3.000 evrov premoženjske škode.

Kradli elektro material

V Kočevju so vlomili na dvorišče podjetja in ukradli elektro material. Škoda znaša okoli 2000 evrov.

Prijeli tihotapca in večjo skupino migrantov

Policisti PP Brežice so v okolici Malih Vodenic izsledili in prijeli 18 državljanov Bangladeša in 24 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ugotovili so, da je med tujci tudi državljan Pakistana, ki je vodil skupino in jim omogočil nezakoniti prehod. Odvzeli so mu prostost in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo, postopki z ostalimi tujci pa še potekajo.

Črnomaljski policisti pa so na območju Srednjih Radencev prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. K.