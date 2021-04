Bombni preplah v Šentjerneju; bombe v banki ni bilo

20.4.2021 | 13:45

Šentjernej - Središče Šentjerneja je zaprto, saj naj bi bila v poslovalnico banke NLB podtaknjena bomba. Na PU Novo mesto so nam potrdili, da so prejeli obvestilo o nastavljenem eksplozivnem telesu.

»Policisti so zavarovali okolico banke in preverjajo informacijo,« nam je povedala tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Zaradi izrednega dogodka je zaprta cesta Novo mesto-Šentjernej-Kostanjevica na Krki.

Dodano ob 14.30:

Policisti so že ob 10.49 dopoldne prejeli obvestilo, da naj bi bilo v poslovnih prostorih na Trgu Gorjanskega bataljona v Šentjerneju nastavljeno eksplozivno telo. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so zavarovali širše območje, osebe evakuirali in opravili pregled notranjosti celotnega objekta.

Pri pregledu, pri katerem so sodelovali tudi bombni tehniki iz Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije, nevarnih predmetov niso našli.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

B. B.