''Dobrodelno okoli Slovenije'' z Damijem Zupijem in Alojzem Poglavcem

20.4.2021 | 17:30

Med 27. aprilom in 1. majem bo potekal kolesarski projekt Dobrodelno okoli Slovenije, ki ga organizirata kolesarja Dami Zupi iz Krškega in Alojz Poglavc iz Trebnjega v sodelovanju s Slovensko karitas in društvom Celiac Slovenija. V projektu bodo prekolesarili 1225 kilometrov v petih etapah in ob tem zbirali denar za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin.

Dami Zupi je na današnji novinarski konferenci povedal, da sta s Poglavcem po lanskem 54-urnem projektu letošnjega želela nadgraditi. Kolesarjenje sta že lani združila z dobrodelnostjo, letos pa projekt in tudi dobrodelnost razširila na celotno Slovenijo. "To ni tekmovanje, a tudi ni turistična vožnja," je dejal Zupi, ki k sodelovanju vabi vse, ki bi se želeli priključiti.

Kolesarjem se lahko na poti priključite kjerkoli in kadarkoli in z njima odpeljete del etape, etapo ali celotno traso. Na spletni strani dos.si bo med projektom deloval zavihek GPS lokacija, kjer bo zemljevid s točno lokacijo kolesarjev. Poleg tega lahko z njimi kolesarite tudi preko Zooma.

Denar bodo zbirali s SMS sporočili ZAkolo5 na 1919, vsi, ki se bodo pridružili projektu na poti, pa bodo lahko prispevali na poti. Karitas je odprla tudi poseben račun, kjer zbirajo sredstva.

Helena Zevnik Rozman iz Slovenske karitas je pojasnila, da kolo danes ne pomeni le prevoznega sredstva, ampak tudi sredstvo izražanja. "Mnogi otroci iz socialno ogroženih družin, kjer starši težko kupijo kolo, se težko identificirajo s svojimi vrstniki in je to za njih lahko tudi izključujoče," je dodala. S tem želijo spodbuditi tudi zdrav način življenja in več gibanja pri otrocih, skupni projekt pa se tako glasi Pot za srečo otrok.

Projektu se bo pridružilo tudi društvo bolnikov s celiakijo Celiac Slovenija. Predsednik Goran Makar je povedal, da je o celiakiji znanega zelo malo, zato se trudijo, da ozaveščajo "tako, da pritegnemo pozornost, in ta projekt bo pritegnil pozornost". Ob Zupiju in Poglavcu bo na vseh etapah kolesaril tudi vsaj en član društva Celiac.

