Zavirškovi sorodniki o njem kot pridnem in zanesljivem človeku

20.4.2021 | 18:30

Spredaj obtoženi Martin Zaviršek (foto: arhiv; Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Na sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je soprogo polil z bencinom in zažgal, so pričali sorodniki obtoženega. Odnosa med njim in njegovo soprogo v intimnem smislu sicer niso poznali, a nasploh so ga ocenili kot srečnega. Pri obdolženem niso zaznali znakov ljubosumja, pač pa so ga poznali kot pridnega in zanesljivega človeka.

Zaviršek je obtožen, da je 12. avgusta lani na dvorišču pred domačo hišo 44-letno ženo polil z gorljivo tekočino. Dva tedna pozneje je v bolnišnici zaradi poškodb umrla. Tožilka Špela Brezigar trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je soproga nameravala zapustiti zaradi drugega moškega.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes med drugim pričali sorodniki obtoženega in njegova prijateljica. Obdolženi in žrtev sta se vedno dobro razumela, vedno sta bila pripravljena pomagati, v družbi sta bila nasmejana, je dejala sestrična obdolženega. Tudi žrtev je dojemala kot pripadno svojemu možu.

Zlasti pred epidemijo covida-19 so pogosto sodelovali tudi v okviru lokalnega prostovoljnega gasilskega društva in organizirali različne dogodke. Kot družini z otroki podobnih starosti pa so se največ pogovarjali prav o njih.

Kot članica društva je na dan tragedije tudi sama šla na kraj dogodka in žrtvi dejala, naj "se drži", saj da ima otroke. Pozneje je kot družinska prijateljica tudi ponudila nočitev otrokom žrtve in obtoženega.

Podobno je tudi mož obtoženčeve sestrične, ki Zavirška pozna že od malega, obtoženega in žrtev označil kot dober in urejen par, njun odnos pa je ocenil za medsebojno spoštljivega. Obdolženega je vedno dojemal kot izjemno pridnega, požrtvovalnega in predvsem zavzetega za družino. Vse to se je odražalo tudi v delovanju gasilskega društva, kjer je bil sicer obtoženi bolj aktiven kot pa njegova soproga, je pojasnil.

Tudi sam je na kraj dogodka odšel kot gasilec in prva misel je bila, da je šlo za nesrečo. Še lep čas po dogodku pa se, kot je dejal, ni mogel soočiti s tem, kar se je zgodilo.

Za uspešno zgodbo je družino, ki sta si jo ustvarila s soprogo, označil tudi obtoženčev svak. Zavirška je dojemal kot pridnega in gospodarnega človeka, njegovo soprogo pa za učinkovito žensko, ki je pri uspehu igrala pomembno vlogo. Posebno skrb za družino je pri obeh zaznaval tudi zaradi skrbi za enega od otrok, ki ima sladkorno bolezen in je zato potreboval posebno pozornost.

O pristnih prijateljskih odnosih med družinama je na današnjem naroku govorila tudi prijateljica, ki je oba poznala praktično vse življenje. Sama je bila kot blagajničarka gasilskega društva v stikih z Zavirškom, ki ga je označila za vedno nasmejanega in tudi pozornega do soproge. Tudi nanjo ima prijateljica lepe spomine. Ni dajala občutka, da bi bilo kar koli narobe, je dodala.

Svojo izkušnjo na tragični avgustovski večer sta danes opisala tudi policista, ki sta sodelovala pri ogledu kraja dogodka. Njuna vloga je bila zlasti preiskati bližnjo okolico. S pomočjo službenega psa sta okoli 300 metrov od hiše našla natikače in eden od njih je zelo smrdel po vnetljivi tekočini, kar sta tudi ustrezno zabeležila.

Oba sta bila nato sodelovala tudi v iskalni akciji, eden od njiju pa je tudi prijel obdolženega. Ta se prijetju ni upiral in ni bil agresiven, je med drugim pojasnil policist.

Sojenje se bo z zaslišanjem enega od izvedencev nadaljevalo 17. maja.

STA; M. K.