FOTO: Gorela replika vozila na polju pred vasjo

21.4.2021 | 07:00

Pogorela replika (foto: PGD Šentjernej)

Sinoči ob 21.10 je v Dolenji Stari vasi, občina Šentjernej, gorela replika vozila postavljena na polju pred vasjo. Gasilci PGD Šentjernej in Dolenja Stara vas so požar pogasili. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Ob 13.01 so na Kladnikovi ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS 2;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA PRI MORAVČAH, TP TLAKA, TP OKROG, TP ČATEŠKA GORA, TP KRŽIŠČE, TP ZAGRIČ, TP DOLE PRI ČATEŽU, TP LAZAR in TP GOR. RAVNE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Mihalovec kablovod med 10. in 12. uro; na območju TP Krško Papirkonfekcija predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 14.15 in 15. uro; Na območju TP Gorica pri TE med 7.45 in 14. uro; na območju TP Kamenica, Kamenško med 8. in 11.30 uro ter na območju TP Pekel med 12. in 14. uro.

M. K.