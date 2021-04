Visok poraz s Crveno zvezdo

21.4.2021 | 08:00

Novo mesto - Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 18. kroga lige Aba izgubili s Crveno zvezdo s 57:98 (9:24, 22:55, 41:75).

Krka krog pred koncem rednega dela lige tako ostaja na pozicijah, ki vodijo v razigravanje za obstanek, Crvena zvezda pa je na pragu osvojitve prvega mesta pred končnico.

Novomeščani se lahko izognejo predzadnjemu mestu in dodatnih tekem z drugouvrščeno ekipo lige Aba 2, če v zadnjem krogu v ponedeljek, 26. aprila, premagajo FMP v gosteh oziroma v primeru poraza, če Split, s katerim imajo enak izkupiček 8-17, izgubi na gostovanju pri Partizanu. Z Dalmatinci ima Krka boljše medsebojno razmerje, saj je dobila obe tekmi.

Dolenjci sinoči niti za trenutek niso bili enakovreden tekmec. Z 41 točkami razlike so izenačili najvišji poraz v tej sezoni lige Aba. Prav Crvena zvezda je s tolikšno razliko (104:66) v prvem krogu premagala Cibono.

Hkrati je Krka dosegla najmanj točk v tej sezoni na svojih tekmah, je pa v zaključku srečanja preprečila, da bi Beograjčani četrtič v sezoni presegli mejo 100 doseženih točk.

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Belošević, Jovčić (oba Srbija), Vovk (Hrvaška).

* Krka: Stipčević 10, Vrabac 10 (4:6), Barič 6, Kosi 6, Škifić 7, Škedelj 5, Lapornik 8, Vučetić 5.

* Crvena zvezda: Hall 7, Walden 9 (3:4), Loyd 8, Uskoković 11, Davidovac 6, Lazić 5 (2:2), Reath 13 (1:1), Radanov 1 (1:2), Dobrić 10 (3:4), Simonović 15 (2:2), Kuzmić 8 (4:5), Nnoko 5 (1:1).

* Prosti meti: Krka 4:6, Crvena zvezda 17:21.

* Met za tri točke: Krka 9:31 (Lapornik 2, Barič 2, Stipčević 2, Škifić, Škedelj, Vučetić), Crvena zvezda 13:22 (Simonović 3, Uskoković 3, Loyd 2, Reath 2, Dobrić, Lazić, Hall).

* Osebne napake: Krka 25, Crvena zvezda 15.

* Pet osebnih: Barič (36.), Kosi (40.).

Izjave po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Izkazale so se moje napovedi, da je Crvena zvezda zelo kakovostno moštvo, igrajo moštveno, zelo dobro obrambo. Pozna se, da ne igrajo več Evrolige in da jim je edini cilj, da do konca sezone ne naredijo več nekega spodrsljaja. Žal mi je, da so jih moji fantje preveč spoštovali. Dobra šola za naprej pa je to, da smo videli, da te moštvo profesionalcev, ki ima kakovost, ko čuti, da je treba, lahko razbije za 100 točk. Tako moramo mi v nadaljevanju igrati z nasprotniki, ki so na naši ravni. Čestitke Beograjčanom za zmago in prikazano igro.''

Adin Vrabac, igralec Krke: ''Imeli smo en dan, da se kolikor toliko pripravimo na tekmo. Crvena zvezda je prišla, da od začetka krene maksimalno, zgodaj pride do prednosti in potem mirno nadaljuje. To ji je tudi uspelo. Mi smo ji sicer poskušali na nek način parirati, a izid je tak, kakršen je. Moramo dvigniti glavo in iti naprej, saj nas že v četrtek čaka tekma domačega prvenstva s Šenčurjem, nato pa še tekmi z Olimpijo in FMP-jem. Ritem je res nehvaležen, a najprej moramo gledati na prvo naslednjo tekmo. Vsak od nas se mora odpočiti po najboljših močeh in že jutri se začnemo pripravljati za naprej. Mogoče pa nam je ta tekma lahko dobra šola. Videli smo, kako je Zvezda odločila tekmo že v prvih desetih minutah, in lahko bi tudi mi na tak način odigrali tekmo domačega prvenstva in tako dvignili samozavest pred tekmo z FMP-jem.''

