Enotna platforma pametnega mesta v Novem mestu

21.4.2021 | 08:50

T. i. 'Smart City' v Novem mestu med drugim nudi informacije o zasedenosti parkirnih mest. (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Telekom Slovenije je vzpostavil celovit nabor rešitev za pametna mesta, s katerimi lahko mesta oz. skupnosti spremljajo emisije in vodne izgube, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje parkirišč in prometa, pametno razsvetljavo in še marsikaj. Ob tem Telekom Slovenije v vse več mestih po Sloveniji poskrbi tudi za vzpostavitev brezplačnega javnega WiFi-omrežja v sklopu projekta WiFi4EU, so sporočili iz družbe.

V Novem mestu je Telekom Slovenije pilotsko vzpostavil napredno enotno platformo pametnega mesta, ki podpira celovito zbiranje in obdelavo podatkov, ki so povezani s storitvami, kot so zasedenost parkirnih mest, pametna ulična razsvetljava, merjenje zadovoljstva občanov, zajem in poraba vode in energentov. V dolenjski prestolnici je bila preizkušena tudi okoljska senzorika, s pomočjo katere ima občina podroben vpogled v kakovost zraka v mestu, temperaturo, tlak, vlažnost, prašne delce, ogljikov monoksid, dušikov in žveplov dioksid, ozon in hrup. Platforma je odprta za nove partnerje in predstavlja nadgradljivo osnovo za celovito vpeljavo vseh storitev pametnega mesta, sporočajo iz Telekoma ter dodajajo, da sta s tem pilotskim projektom mestna občina Novo mesto in družba ''pridobili dragocene izkušnje za bodoče podvige na področju uvedbe IoT rešitev za pametna mesta in skupnosti.''

M. K.