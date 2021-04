Participativni proračun za leto 2022: občani dali 68 predlogov

21.4.2021 | 10:15

Krško - Od 15. marca do 15. aprila 2021 so krški občanke in občani v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2022 lahko oddali predloge projektov na območju posameznih krajevnih skupnosti ali širše. Kot so danes sporočili s krške občine, so oddali 68 predlogov.

Vse predloge bo zdaj pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji.

Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih bo predlagala komisija, bo potekalo od 4. 6. do vključno 11. 6. 2021 na spletni strani Občine Krško ali v njeni sprejemni pisarni v okviru delovnega časa.

V proračunu Občine Krško za leto 2022 bo za participativni proračun predvidenih 210.000 evrov. Sredstva pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja. Gre za sedem območij, ki jih sestavljajo krajevne skupnosti Brestanica in Rožno-Presladol, Dolenja vas, Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna in Zdole, Gora, Raka in Veliki Trn, Koprivnica in Senovo, Krško, Podbočje in Veliki Podlog ter Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje.

M. K.