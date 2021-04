Število okuženih znova padlo, tudi v regiji

21.4.2021 | 11:20

Delež pozitivnih izvidov ostaja nad 20 odstotki, a pada število skupno okuženih.

Včeraj je bilo opravljenih 4.816 PCR testov na novi koronavirus, od teh je bilo pozitivnih 1.034, kar znese 21,5 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 24.995 hitrih antigenskih testov, kažejo podatki covid sledilnika.

Skupno število aktivnih primerov se je znižalo za približno 160, oziroma 1,3 odstotka, na 12.176. Sedemdnevno povprečje se je znižalo za 3,9 odstotka in zdaj znaša 712,6.

Številke so torej godne za to, da se premaknemo v oranžno fazo, saj je sedemdnevno povprečje nižje od 1000, a še vedno višje od 600. Slovenija je sicer uradno še vedno v rdeči fazi, o morebitnih sprostitvah ukrepov za naslednji teden pa bo vlada odločala danes.

V oranžni fazi se sicer sprosti študij na fakultetah in višjih šolah, dovoli se zbiranje do 10 oseb, v celoti se odprejo trgovine, gostinci pa lahko odprejo terase in vrtove, odprejo se študentski domovi, ukinejo pa se omejitve gibanja med regijami.

Glede na 14-dnevno pojavnost okužb (število okužb na 100.000 prebivalcev) je med regijami najvišje uvrščena primorsko-notranjska s 808 okužbami, nad povprečjem Slovenije, ki znaša 575,8, so še savinjska, zasavska, jugovzhodna Slovenija in osrednjeslovenska regija, je pojasnila Maja Bratuša, ki je vodila današnjo novinarsko konferenco o covidu-19.

Po sedemdnevni pojavnosti pa je Zasavje na prvem mestu s 336 okužbami, nad povprečjem države, ki znaša 235,3, so še primorsko-notranjska, savinjska, jugovzhodna Slovenija, posavska in koroška regija.

Po bolnišnicah

V bolnišnicah se zdravi 631 covidnih bolnikov, od tega 155 na oddelkih za intenzivno terapijo. Umrli so štirje covidni bolniki.

Hospitaliziranih je 18 covidnih bolnikov manj kot dan prej, na intenzivni terapiji se zdravi bolnik manj. V torek je bilo v domačo oskrbo odpuščenih 62 covidnih bolnikov. Umrl pa je en bolnik manj kot v ponedeljek.

V SB Novo mesto se je število covidnih bolnikov zmanjšalo na 40 (včeraj jih je bilo 43) - dva so sprejeli in jih pet odpustili.

V SB Brežice imajo danes 23 bolnikov na covidnem oddelku - dva nova so sprejeli v oskrbo, eden pa je žal umrl.

V regiji

ŠTEVILO TORKOVIH OKUŽB PO OBČINAH:

Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto 15, Šentjernej 12, Ribnica 10, Kočevje in Črnomelj 9, Trebnje 8, Mokronog Trebelno 3, Semič in Šmarješke Toplice 2, Loški Potok, Straža, Metlika, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Mirna 1

Posavje: Brežice 16, Krško 10, Sevnica 9

M. K.