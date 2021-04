V Kočevju 6. maja za promet poskusno zapirajo del mestnega jedra

21.4.2021 | 12:50

Na današnji predstavitvi projekta: Maja Simoneti, župan Vladimir Prebilič, Marko Peterlin (vse fotografije: Občina Kočevje)

Kočevje

Prikaz testne prometne ureditve

Kočevje - V okviru projekta Vsi v mesto! bodo v Kočevju za nekaj mesecev za promet poskusno zaprli del mestnega jedra in tako ustvarili varen prostor za druženje in vsakodnevno življenje ljudi. Če se bo rešitev izkazala kot dobra, bi lahko po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča postala trajna nekje do konca prihodnjega leta.

Del mestnega jedra bodo za promet poskusno zaprli 6. maja, zapora pa bo trajala do septembra, ko bodo naredili analizo izkušenj in se odločili, kako naprej. Če bo sprejeta odločitev, da bi del mestnega jedra trajno zaprli za promet, si Prebilič želi, da se to zgodi še pred lokalnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto.

Od 6. maja naprej bo za promet poskusno zaprt 150-metrski odsek Ljubljanske ceste od Hostla Bearlog, preko mostu čez reko Rinžo, mimo tamkajšnje cerkve in do uvoza na Trg svetega Jerneja. Del prometa po okoliških cestah pa bo urejen enosmerno. V času zapore bodo lahko stanovalci normalno dostopali do svojih domov, ob določenih urah bo omogočena tudi dostava.

Po besedah župana Prebiliča sta cilj projekta omejiti promet skozi mestno jedro ter nato prenova ploščadi in središča mesta, o čemer tečejo razprave že dlje časa. "Mesto namreč lahko zaživi le takrat, kadar se promet v obliki, kot jo imamo danes, umakne in se da prostor pešcem," je dejal v izjavi za medije. Zaveda se, da so mnenja o predlagani ureditvi deljena, a namen poskusa je ravno preveriti odzive in izkušnje občanov. "Dajmo ljudem možnost, da vidijo, kako je, če v mestnem jedru ni avtomobilov," je dejal.

Na občini računajo, da bo promet avtomobilov skozi mestno središče v času poskusne drugačne ureditve vsaj prepolovljen, večjih težav s prometom pa ne pričakujejo.

Projekt Vsi v mesto! v sodelovanju z Občino Kočevje izvaja IPoP - Inštitut za politike prostora iz Ljubljane. Po besedah Maje Simoneti iz omenjenega inštituta je poleg omejitve prometa v središču mesta cilj tudi njegova oživitev z novimi vsebinami. Pri tem že preverjajo interes in možnosti okoliških lokalov, trgovin, društev, šol in kulturnih ustanov. Razmišljajo tudi o tem, da bi del dogajanja z bližnje tržnice prenesli na most čez Rinžo.

M. K.