Vrtna opravila so tu - ukradli kosilnico in prekopalnik

21.4.2021 | 13:50

Hitrost ... odločitev je tvoja! Tako policija voznike nagovarja ob današnjem maratonskem merjenju hitrosti. (PU NM)

Na območju Brezovice pri Mirni je med 17. 4. in 20. 4. nekdo iz rezervoarjev dveh traktorjev iztočil okoli sto litrov goriva.

Med 17. 4. in 20. 4. je v Gradacu na območju PP Metlika neznanec iz novogradnje stanovanjske hiše porezal in ukradel vgrajene električne vodnike. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3000 evrov.

V naselju Velika Cikava na območju PP Novo mesto je med 19. 4. in 20. 4. nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel kosilnico in prekopalnik. Škode je za okoli 2000 evrov.

Maraton nadzora hitrosti

V tem tednu poteka nacionalna preventivna akcija Hitrost, v okviru katere želi policija voznike opozoriti, da je neprilagojena hitrost eden glavnih dejavnikov tveganja za prometno nesrečo. Danes so nadzor še okrepili in vse do 18. ure na območju celotne države poteka maraton nadzora hitrosti.

M. K.