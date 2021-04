Potočnik bo še naprej steber trebanjske obrambe

21.4.2021 | 18:00

Gregor Potočnik (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Trebanjski rokometni klub Trimo se je še za eno sezono dogovoril za sodelovanje z 28-letnim celjskim rokometašem Gregorjem Potočnikom, ki sicer igra na mestu levega zunanjega igralca in je pomemben obrambni steber trebanjskega moštva, ki trenutno zaseda tretje mesto na prvenstveni lestvici. O podpisu pogodbe je Potočnik povedal: "Vesel sem, da ostajam trebanjski lev tudi v prihodnji sezoni. Vzdušje v ekipi je zares odlično, zato nisem veliko okleval in podaljšal sodelovanje z Rokometnim klubom Trimo Trebnje."

196 cm visoki in 105 kg težki Gregor Potočnik je svojo športno pot začel v domačem klubu Celje Pivovarna Laško, v Trimo pa je za eno sezono prišel že leta 2014. Potem se je vrnil v Celje, a le za eno sezono, in kariero nadaljeval v Velenju, Zagrebu in pri Csurgoiju na Madžarskem, drugič pa se je trebanjskim rokometašem pridružil lani. V letošnji sezoni je na 18 tekmah dosegel 45 zadetkov.

I. V.