V igri za kritiško sito tudi Goga z romanom Lucije Stepančič

21.4.2021 | 20:30

Novo mesto - Društvo slovenskih literarnih kritikov je objavilo imena petih nominirancev za nagrado kritiško sito, ki je edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja ali avtorice v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki.Med nominiranci je tudi Lucija Stepančič z romanom Naj me kdo zbudi, ki je izšel lani pri novomeški založbi Goga.

Roman Naj me kdo zbudi se začne kot ljubezenska zgodba v sodobnih Firencah, potem pa začneta glavna junaka, študentka in skrivnostni aristokrat, kot za šalo preskakovati stoletja, gibljeta se med svetovi živih in mrtvih. Napeta zgodba je polna fantastike, mistike in obešenjaškega humorja.

Poleg Lucije Stepančič so za nagrado kritiško sito leto nominirani tudi Tina Kozin s pesniško zbirko Nebo pod vodo (Založba Litera), Borut Kraševec z romanom Agni (LUD Šerpa), Muanis Sinanović s pesniško zbirko Krhke karavane (LUD Literatura) in Tone Škrjanec s pesniško zbirko Nekaj o nas kot živalih (LUD Šerpa).

Kot so v obrazložitvi nagrade zapisali pri Društvu slovenskih likovnih kritikov, pri izbiri nagrajenca sodeluje kar najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja prav vsi člani društva, na mrežici sita pa lahko ostanejo vse knjige ne glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki je prejelo kar največ glasov kritiške žirije.

I. V.