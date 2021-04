Spet več krvodajalcev, a ne novih

22.4.2021 | 08:20

Ilustrativna fotografija (Foto: M. Ž./arhiv DL)

Novo mesto - Na območju novomeške območne enote Rdečega križa so lani zabeležili 5247 odvzemov krvi, kar je za 5,6 odstotka manj kot v letu 2019, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa je v primerjavi z lanskim letom število odvzemov spet naraslo. Porast pripisujejo velikemu številu SMS-sporočil, s katerimi vabijo na krvodajalske akcije, pa tudi temu, da so se krvodajalci sami že navadili na prilagojen način poteka odvzema.

Lani so imeli na območju novomeške območne enote Rdečega križa šestnajst jubilantov, ki so kri darovali več kot stokrat, je pa na žalost odpadel vsakoletni izlet za krvodajalce in tudi večina podelitev skupno 351 priznanj po občinah in v podjetju Krka.

Podelitev so v skladu z epidemiološkimi ukrepi izpeljali le v Škocjanu in Žužemberku, v Dolenjskih Toplicah so priznanje odnesli na dom, preostalim 222 krvodajalcem pa so priznanje z bonom za malico poslali po pošti. Poleg tega niso mogli izvesti vseh predvidenih predavanj za pridobivanje novih krvodajalcev po srednjih šolah in posledično je bilo organiziranih samo pet akcij za dijake. Predlani je bilo takih predavanj dvanajst. Prav tako sta bili slabo obiskani tudi obe študentski krvodajalski akciji. Število novih krvodajalcev je upadlo kar za 30 odstotkov.

I. V.