V bloku vonj po žveplu zaradi slabega dimnika

22.4.2021 | 07:00

Sinoči malo po deveti uri so v ulici Pod smreko v Črnomlju stanovalci večstanovanjskega objekta zaznali vonj po plinu. Gasilci PGD Črnomelj so pregledali vse prostore v bloku in ugotovili, da zaradi slabega stanja dimnika prihaja po zračnikih do širjenja vonja po žveplu. Stanovalcem so svetovali zračenje stanovanj in do prihoda dimnikarja odsvetovali kurjenje.

Vojni ostanki

Ob 16.53 je v gozdu pri naselju Vukovci, občina Črnomelj, moški našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili in na kraju uničili ročno bombo angleške izdelave in šest kosov pehotnega streliva italijanske izdelave, vse še ostanek iz druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorele saje

Ob 20.44 so v naselju Mali Obrež, občina Brežice, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Mali Obrež in Veliki Obrež so požar pogasili in očistili dimniško tuljavo. Obveščene so bile pristojne službe.

Nekaj ur brez vode

Danes od 9.00 do 12.00 ure bo prekinjena oskrba s pitno vodo na območju Grmade (vodovod Krško) zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu S.O. Zadružna cesta;

- od 9:00 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA izvod Viator, Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE na izvodu DOLENJE KAMENJE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Podsremič - nizkonapetostno omrežje Trubarjeva zgoraj predvidoma med 08:00 in 12:00 uro, Gorica pri TE predvidoma med 07:45 in 14:00, Stara vas Videm - nizkonapetostno omrežje Stara vas proti Brežicam predvidoma med 08:00 in 13:00 uro in nadzorništvo Brežice Čatež vas - nizkonapetostno omrežje smer Dvorce predvidoma med 09:00 in 12:00.

M. K.