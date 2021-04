V soboto odprtje teras po vsej državi, ponekod tudi notranjosti lokalov

22.4.2021 | 07:25

Glede mask nič novega (Profimedia)

Vrtovi in terase gostinskih lokalov se bodo v soboto lahko odprli po vsej državi, v regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov, se je odločila vlada. V ponedeljek bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati.

Vlada je potrdila nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Z njim se v vseh statističnih regijah po državi podaljšujejo izjeme, ki so trenutno v veljavi, kar pomeni, da je še naprej dovoljeno opravljati storitvene in trgovinske dejavnosti, vlada pa je še dodatno sprostila nekatere doslej veljavne ukrepe.

Tako bo v devetih regijah, ki se po epidemioloških razmerah uvrščajo na oranžni seznam - podravski, koroški, savinjski, zasavski, posavski, jugovzhodni Sloveniji, osrednjeslovenski, primorsko-notranjski in gorenjski - pod določenimi pogoji od sobote dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Od ponedeljka pa bo v tej regijah dovoljeno tudi ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, a le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, pa bo od sobote poleg na vrtovih in terasah mogoče opravljati gostinsko dejavnost tudi znotraj gostinskih obratov. Od ponedeljka bo medtem tudi v teh regijah omogočeno ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, in sicer ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti v notranjih prostorih in nastanitvenih obratih je sicer dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno dovoljeno povsod, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Odlok začne veljati v soboto, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati s ponedeljkom.

Tudi izobraževalne ustanove

Prihodnji teden odpirajo vrata vse izobraževalne ustanove, je na Facebooku sporočila vlada. "To pomeni, da bodo znova omogočena predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah. Priporočen je hibridni model, torej kombinirana izvedba študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na daljavo, v skladu z zmožnostmi in potrebami visokošolskih zavodov. Vrata bodo odprli tudi študentski domovi. S svojo dejavnostjo bodo lahko v celoti nadaljevale glasbene šole. Od 26. aprila do vključno 2. maja 2021 je dovoljena športna vadba vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost. Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih."

Od 23. aprila do vključno 2. maja 2021 velja tudi:

- Po vsej državi je dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami.

- Dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

- Dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih).

Razkuževanje in maske še vedno

Vlada je za teden dni tudi podaljšala veljavnost odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Slednji med drugim določa uporabo zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in v primeru nezadostne medosebne razdalje tudi na prostem ter obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni prostor. Kot so zapisali v sporočilu, se veljavnost obeh odlokov podaljšuje do 2. maja.

M. K.; STA