Na Račjem selu odprli policijsko pisarno

22.4.2021 | 09:30

Foto: Občina Trebnje

Na Račjem selu so v sodelovanju s KS Račje selo in PGD Račje selo te dni ustanovili Policijsko pisarno s sedežem v prostorih gasilskega doma.

Policijska postaja Trebnje je policijsko pisarno vzpostavila zaradi varnostne problematike in za izboljšanje partnerskega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Kot sporoča komandir trebanjske PP Željko Hvalec, policisti v policijski pisarni zagotavljajo predvsem svetovanje, opravljajo razgovore, organizirajo posvete in druge oblike komuniciranja o varnostnih pojavih in njihovih rešitvah ter opravljajo še druge policijske naloge, kot to določa 69. člen Pravil policije.



Delovni čas uradnih ur policijske pisarne bo vsak torek med 8.00 in 10.00 uro ter vsak petek med 15.00 in 17.00 uro.