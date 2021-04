Praznik Občine Straža s pismom župana: Covid nas ni ustavil

22.4.2021 | 10:10

Dušan Krštinc (foto: Občina Straža)

Straža - V spomin na 22. april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk, občina Straža praznuje občinski praznik. Glede na aktualne razmere povezane s korona virusom, so v Straži že drugo leto ostali brez osrednje prireditve, so pa zato pripravili virtualni dogodek, v sklopu katerega so predstavili letošnje in lanskoletne dobitnike priznanj. Župan pa je občane nagovoril s pismom »Kaj mi pomeni občina«.

Nagrajenci

Priznanje Alojzija Pirca, ki ga podeljujejo posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe na področju društvenega, humanitarnega in družbeno političnega dela letos prejmejo trije nagrajenci. Edi Drobnič za dolgoletno delo na področju gasilstva, Filip Jožef Lukan za prispevek pri razvoju nekdanje krajevne skupnosti in današnje občine ter Erna Marija Gruden, patronažna medicinska sestra v pokoju za prostovoljno in humanitarno delo. Priznanje Franca Červana, ki je namenjeno posamezniku za življenjsko delo na področju tekmovalnega športa, vodenja in organizacije športnih dogodkov ter treniranja in dejavnosti popularizacije športa, pa letos prejmejo ustanovni člani rafting kluba Straža. Andrej Petkovič, Borut Šali, Boštjan Kulovec, Janko Tavčar, Jože Malenšek, Radoš Kužnik, Samo Jaklič, Samo Šenica in Uroš Lukan so pred 30. leti ustanovili klub in tako postavili temelje za kasnejše uspehe, ki so ime Straže ponesli v sam vrh vodnih športov. Županova priznanja pa tokrat dobijo: Rafting klub Gimpex Straža, Televizija Novo mesto - Vaš kanal, Dom starejših občanov Novo mesto, Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, PGD Dolenja Straža, Solis Straža d.o.o., Srečko Kovačec in Vasilije Maraš.

Pismo župana

Župan Dušan Krštinc se je ob tej priložnosti obrnil na občane s pismom »Kaj mi pomeni občina?«. Kot je zapisal, je občina Straža začela delovati 1. januarja leta 2007. Občina ni velika saj šteje le enajst vasi, ljudje so marljivi in delavni. »Tradicija lesarstva se nadaljuje, saj smo sredi gozdov, ljudje se preživljajo s kmetijstvom ali pa se vozijo na delo v bližnje tovarne. Rad imam to pokrajino z njenimi prebivalci. Kjerkoli smo, se lahko ozremo po dolini in uživamo v njeni lepoti. Nismo si zaman izbrali naš slogan; Straža, kraj topline, zelenja in modrine,« je zapisal Krštinc in nadaljeval: »Za nami je mnogo projektov – od infrastrukturnih kot je kanalizacija, vodovod, pločniki, ceste, imamo lepe sprehajalne poti, napeljana je nova in posodobljena obstoječa javna razsvetljava, obnovljeni so javni objekti in še in še. Ne skrbimo samo za materialno stran napredka, ampak tudi za kulturno življenje, zdravstveno in socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje, mlade in malo manj mlade. Podpiramo društva in njihovo delovanje, skupaj organiziramo prireditve.« Čeprav so se lani srečali s pandemijo Covid 19, se, kot sporočajo iz Straže, delo ni ustavilo in načrtujejo projekte za bodočnost. Pospešeno se pripravljajo na gradnjo novega vrtca, saj je sedanji premajhen in gostuje na več lokacijah, del prostorov jemlje tudi osnovni šoli, ki pa jih za svoje nemoteno delo potrebuje sama. V sodelovanju z mestno občino Novo mesto je v pripravi gradnja kolesarske steze po občini.

V pismu se je dotaknil tudi korona razmer, zaradi česar že drugo leto ni prireditev, samevajo igrišča, kulturni dom in cerkve, ljudje pa so osamljeni. Vrtec je skoraj zaprt, pouk za osnovnošolce pa poteka na daljavo. Starši so dnevno v stresu. Na eni strani je skrb za službe in delo, po drugi strani pa morajo biti starši še vzgojitelji in učitelji. Tudi otroci, šolarji, dijaki in študenti namesto brezskrbnih dni skoraj cele dneve presedijo v domovih, ob računalnikih in mobitelih.

»Drage občanke in občani, čestitam vam ob našem občinskem prazniku. Želim vam, da bi kljub času v katerem smo, na svoj način počastili praznik, se spomnili minulih let in s ponosom zrli v prihodnost«, je svoje pismo zaključil župan Dušan Krštinc.

M. K.

