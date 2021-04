Objestno in pijano; novogradnje ostajajo brez že vgrajenih električnih vodnikov

22.4.2021 | 11:10

Krški policisti so včeraj v mestu ustavili pijanega voznika. (ilustrativna fotografija; Bobo)

Danes s PU Novo mesto sporočajo, da so bili policisti PP Krško včeraj nekaj po 17. uri obveščeni, da voznik osebnega avtomobila z objestno in nevarno vožnjo ogroža druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so kršitelja izsledili in ustavili v Krškem in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 31-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Zavarujte svoje novogradnje

V zadnjem času so na območju PU Novo mesto obravnavali posamezne primere tatvin vgrajenih električnih vodnikov iz novogradenj, v vseh primerih je zaradi kaznivega dejanja nastala večja premoženjska škoda. Policisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbrali obvestila in nadaljujejo s preiskavami in aktivnostmi za izsleditev storilcev.

Policisti in kriminalisti izvajalce del in druge občane ob tem pozivajo k samozaščitnemu ravnanju in previdnosti. Ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja, delovišča in objekte opazujejo, prav tako, ali je objekt morda fizično varovan, tatvino pa izvršijo v nočnem času oziroma takrat, ko na delovišču ni nikogar. Občanom svetujejo, da ob zaznavi sumljivih vozil in oseb, ki v to okolje ne sodijo in bi se lahko pripravljali na izvrševanje kaznivih dejanj, o tem takoj obvestijo policiste na številko 113 in si zapišejo registrsko številko vozila. Policisti se bodo odzvali in preverili vse okoliščine.

M. K.