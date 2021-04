Univerza v Novem mestu: Trenutno so nam zvezde naklonjene

22.4.2021 | 14:30

Tomaž Savšek

Peter Geršič

Novo mesto - Ideja o ustanovitvi univerze na Dolenjskem je v Novem mestu tlela že vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, a tedanja oblast o tem ni dovoljevala razprav. Prve glasneje izražene ideje o ustanovitvi novomeške univerze so se v Novem mestu pojavile po osamosvojitvi.

Leta 2006 je novomeška občina ustanovila javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče (URS) Novo mesto, ki naj bi predstavljal osnovo za načrtovano Univerzo v Novem mestu. Vendar do želene in težko pričakovane ustanovitve univerze ni prišlo, zato je julija 2014 občinski svet URS ukinil. Predsednik sveta URS je bil sedanji župan Gregor Macedoni, ki pa ideje o ustanovitvi univerze kljub temu ni opustil.

Na svoji marčevski seji je novomeški občinski svet ideji o ustanovitvi univerze v Novem mestu postavil nove temelje in podprl pobudo za umestitev projekta Univerzitetni kampus in znanstveno-tehnološki park Novo mesto v program izvajanja razvojnih ukrepov znotraj Evropske finančne perspektive 2021–2027. Če bi bil novomeški univerzitetni projekt umeščen med ključne državne razvojne projekte, bi občina lastništvo zemljišč na območju Drgančevja, namenjena gradnji univerzitetne infrastrukture, prenesla na državo. Predlog razvoja prostora na območju Drgančevja je pripravil strokovni sodelavec za razvoj in pametne skupnosti Peter Geršič, pri samem projektu pa kot zunanji sodelavec sodeluje tudi dr. Tomaž Savšek s Fakultete za industrijski inženiring.

Ideja je, da se v tem projektu združijo samostojni visokošolski zavodi, poleg Fakultete za informacijske študije kot nosilca pobude še FINI in Grm, ki sta že dala soglasje, povabljena pa je tudi Fakulteta za organizacijske študije.

Kakšne so poti do ustanovitve univerze, o časovnih okvirih, podpori gospodarstva, gradnji univerzitetnega kampusa v Drgančevju in podobnem pa podrobneje v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Igor Vidmar