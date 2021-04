Gorele saje; s helikopterjem v UKC; (že) nevarni sršeni in čebele

22.4.2021 | 18:30

Ilustrativna slika

Ob 6.55 so v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so izpraznili drva iz peči centralne kurjave, s termo kamero pregledali dimnik in okolico in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Prevoz s helikopterjem

Ob 10.38 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik s helikopterjem prepeljala poškodovano osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

Sršeni in čebele ogrožali ljudi

Ob 12.55 so na Livadi v Novem mestu sršeni ogrožali ljudi v poslovnem objektu. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja.

Ob 14.23 so na Florjanovem trgu v Novem mestu čebele rojile v krošnji lipe, vendar so že pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto odletele.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1, TP NOVI LJUBEN2;

- od 11.30 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1;

- od 10.30 do 11.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 12.45 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 10.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA;

- od 10.00 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS na izvodu OB TEMENICI V DOLINO;

- od 11.00 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ODRGA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.