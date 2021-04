OŠ Raka kmalu z dvema novima učilnicama

23.4.2021 | 07:45

Raka - Občina Krško je lansko jesen začela reševati prostorsko stisko na OŠ Raka z nadkritjem dveh atrijev, s čimer bodo pridobili dve novi učilnici velikosti 35 m2 in 54 m2. Naložba, vredna okoli 366.000 evrov, je v zaključni fazi, sporočajo z občine.

Poleg nadkritja dveh atrijev so dela obsegala tudi sanacijo dela strehe, vgradnjo strešnih oken, ureditev elektroinstalacij in tlakov, nabavili so tudi vso potrebno opremo.

Trenutno so dela v zaključni fazi, poteka pridobivanje uporabnega dovoljenja. V novi učilnici se bodo učenci po načrtih vselili še v tem šolskem letu.

M. K.

foto: Občina Krško