Danes brez elektrike ali vode

23.4.2021 | 07:00

Uporabnike s Sromelj (Sv. Janez) Komunala Brežice obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1, TP NOVI LJUBEN2;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1;

- od 10:30 do 11:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN;

- od 12:45 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 10:30 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA;

- od 10:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS na izvodu OB TEMENICI V DOLINO;

- od 11:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ODRGA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Vrh Boštanj, Sončnik, Okič, Zapuže, Grahovica, Pleček in Vrh Dolinšek predvidoma med 8:15 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto bo dobava električne energije prekinjena na območju TP Stadion MG predvidoma med 9:00 in 10:00 uro in na območju TP Sremič Koritno, nizkonapetostno omrežje – Sremič, Resnik predvidoma med 10:00 in 12:00 uro.

M. K.