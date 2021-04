Suverena zmaga Krke

23.4.2021 | 07:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke, ki so tokrat igrali brez poškodovanih Roda Camphorja in Milana Milovanovića, so v 9. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo s 84:70 (28:18, 43:38, 66:50).

Krka je pete zmage v ligi Nova KBM za prvaka prišla zanesljivo in si tako zagotovila eno od prvih štirih mest pred četrtfinalom na dve zmagi, ki prinaša prednost domače dvorane.

Novomeščani, ki so prepričljivo dobili skok (46:32), zadeli 13 trojk proti trem gostov, a ob tem izgubili tudi 19 žog, so vprašanje zmagovalca rešili v drugi polovici tretje četrtine. Pred zadnjimi desetimi minutami so imeli 16 točk naskoka, ki so ga zlahka zadržali, saj sta pri Gorenjcih znova manjkala glavna strelca Dino Murić in Ramo Rizvić.

Z 21 točkami in petimi trojkami iz devetih poskusov je pri Krki izstopal Rok Stipčević, Adin Vrabac jih je dodal 14 (6 izgubljenih žog), na drugi strani pa sta do dvomestnih številk prišla le Nejc Martinčič (16 točk) in Žiga Fifolt (13).

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Špendl (Maribor), Pipan (Ljubljana), Milanović (Kranj).

* Krka: Stergar 9, Stipčević 21 (4:4), Vrabac 14 (2:4), Barič 1 (1:2), Kosi 2 (0:2), Škedelj 4 (2:2), Škifić 10, Lapornik 10 (1:2), Rebec 2, Vučetić 11 (3:5).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: H. Rizvić 8 (2:4), Bubnić 4, Novak 9 (3:4), Rojc 3 (1:1), Martinčič 16 (2:3), Fifolt 13 (5:7), Kralj 6 (4:5), Tešić 9 (0:1), Strmčnik 2 (2:2).

* Prosti meti: Krka 13:21, Ggd Šenčur 19:28.

* Met za tri točke: Krka 13:27 (Stipčević 5, Lapornik 3, Vrabac 2, Škifić 2, Stergar), Ggd Šenčur 3:21 (Martinčič 2, Tešić).

* Osebne napake: Krka 30, Ggd Šenčur 20.

* Pet osebnih: Kosi (40.).

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Čestitke fantom za zmago in čestitke Šenčurju za korektno igro. Videlo se je, da zbranost ni bila prava, a to izhaja iz tega, da je bila to že naša četrta tekma v sedmih dneh. Upam, da se bomo do sobotne tekme z Olimpijo čim bolj regenerirali. Tam bomo morali pametno odigrati, tudi sam bom razmislil, v kakšni postavi bomo nastopali, saj moramo prihraniti moči še za zelo pomembno ponedeljkovo tekmo ABA lige z FMP-jem.''

Krko že čez dva dni čaka velik slovenski derbi s Cedevito Olimpijo v Stožicah.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi