Najuglednejši delodajalec 2020 - med top 10 Akrapovič, Krka in Gen-I

23.4.2021 | 10:00

Priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com in švedskega podjetja Universum Global za najuglednejšega delodajalca leta 2020 je prejela družba Lek. Najvišje se je Lek zavihtel tudi v letih 2013 in 2019, na prvi dve mesti pa se je letos uvrstil v vseh kategorijah po izboru strokovnjakov, so sporočili organizatorji.

V izbor delodajalcev so bila letos vključena najvplivnejša podjetja z določenih področij glede na rezultate prejšnjih raziskav. Med top 10 uglednih delodajalcev so se uvrstila podjetja Akrapovič, Dars, Gen-I, Krka, Lek, Petrol, Pipistrel skupina, Porsche Slovenija, Slovenske železnice in Telekom Slovenije.

"Z rezultati letošnje raziskave se pridružujemo najbolj aktualnim evropskim in svetovnim trendom na področju zaposlovanja in področju gradnje blagovne znamke delodajalca. S pomočjo nagrajencev bomo Slovenijo utrdili na svetovnem zemljevidu najuglednejših podjetij," je ocenil direktor podjetja Styria Digital Marketplaces, lastnika znamke Mojedelo.com, Tomaž Gorjup.

Predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo je ocenil, da naziv najuglednejšega delodajalca po več kot letu dni soočanja s covidom-19 nosi posebno težo: "Zavedamo se, da smo to obdobje uspešno prestali prav zaradi naših zaposlenih in kulture, ki jo že dlje časa skupaj ustvarjamo. Verjamemo, da so motivirani sodelavci predpogoj za razvoj, napredek in uspeh podjetja, zato je razvijanje opolnomočene, vedoželjne in navdihujoče kulture, ki temelji na raznolikosti in vključenosti posameznika, naša prioriteta."

Pri Mojedelo.com raziskavo o ugledu delodajalca pripravljajo od leta 2007. S pomočjo podjetja Universum Global so letos analizirali mnenja več kot 12.000 posameznikov iz 48 panog na slovenskem trgu dela in podelili certifikate v kategorijah ugledni delodajalec po izboru strokovnjakov in po panogah, top 10 uglednih delodajalcev in najuglednejši delodajalec.

V Sloveniji je po raziskavi 21 odstotkov zaposlenih zelo zadovoljnih s trenutnim delodajalcem, nezadovoljna sta dva odstotka. Zaposlitev bi v roku šestih mesecev zamenjalo 22 odstotkov Slovencev z visoko izobrazbo, v roku enega leta 11 odstotkov, 31 odstotkov pa jih ne bi zamenjalo še vsaj štiri leta. Med Slovenci z nižjo izobrazbo je 24 odstotkov takih, ki bi zamenjalo delodajalca v pol leta, 10 odstotkov v enem letu, 30 odstotkov bi jih naslednja štiri leta ostalo pri istem delodajalcu.

STA; M. K.

foto: arhiv