Znova prehod med regijami, zbiranje do 10 ljudi, verouk, kultura

23.4.2021 | 08:20

Profimedia

Od danes je po vladnem odloku dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Dovoljeno je tudi zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, organizacija nekaterih kulturnih prireditev ter verouk.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda bo moral na zahtevo pristojnega nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

Ob omejitvi števila udeležencev shodov in prireditev na do deset ljudi je število oseb v zaprtih prostorih omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov, na prostem pa na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Od danes se lahko znova odprejo tudi arhivi, dovoljeno je izvajanje kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih javnih kulturnih prireditev. Ob tem je obvezno upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil.

Omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine ne bo veljala za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testiranje nastopajočih, izjema bodo le tisti, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili.

Prav tako je od danes dovoljeno izvajanje verskih obredov na zunanjih površinah ob upoštevanju preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije in smiselnem upoštevanju higienskih priporočil. Dovoljeno je tudi izvajanje verouka. Pri tem bo število oseb odvisno od velikosti prostora oziroma površine.

Pri izvajanju verouka ne bo veljala omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega prostora, bo pa obvezno testiranje oseb, ki ga bodo izvajali, z izjemo tistih, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili, ter ob upoštevanju medosebne razdalje.

STA; M. K.