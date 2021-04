Ob svetovnem dnevu Zemlje zasadili sevniško voščenko

23.4.2021 | 09:10

Sevnica/Tržišče - Turistična zveza občine Sevnica je v letih od 2005 do 2015 po središčih krajevnih skupnosti na dan Zemlje, 22. aprila, vsako leto zasadila občinsko lipo, leta 2016 pa je bila v Loki pri Zidanem Mostu prvič zasajena sevniška voščenka. Tradicija zasaditve te avtohtone vrste jablane, po kateri je bila Sevnica z okolico v preteklosti zelo poznana, tako nadaljuje zgodbo občinskih lip, sporočajo z občine.

V počastitev dneva Zemlje in ob zaključku čistilnih akcij, ki so potekale po občini, so sevniško voščenko včeraj posadili pri Osnovni šoli Tržišče. Novo drevo, ki ga je podarilo Sadjarstvo Blanca, so zasadili predstavniki učencev skupaj z ravnateljico Zvonko Mrgole, predsednico sevniške turistične zveze Annemarie Culetto in županom Srečkom Ocvirkom.

