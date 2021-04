VIDEO: Ob dnevu Zemlje podelili in zasadili brezo

23.4.2021 | 11:50

Zasaditev breze (foto: Občina Črnomelj

Priznanje Breza

Črnomelj - Ob svetovnem dnevu Zemlje je župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek uradno izročil ekološko pohvalo Breza, ki se kot javna pohvala podeljuje za prispevek na področju urejanja in varovanja okolja. »Brezo« za leto 2020 je prejela skupina Urbano zelenje mesta Črnomelj za uspešen projekt ozelenitve mesta Črnomelj in skrbno ozaveščanje o pomenu ohranjanja in urejanja okolja, sporočajo z občine.

Prireditev je letos potekala na spletu, in sicer si jo lahko ogledate v posnetku spodaj pod tekstom. V e-prireditvi lahko spoznate članice in zgodbo skupine Urbano zelenje mesta Črnomelj in spremljate zasaditev breze, ki so jo članice skupaj z županom zasadile ob tej priložnosti. Brezo so zasadili pri črnomaljski zakladnici, ki v tem času dobiva svojo končno podobo. Gre za projekt v sklopu že zaključenega projekta kulTura, kjer urejajo dostop s klančino do Zakladnice ter predvidenih javnih sanitarij, ki bodo v kletnem nivoju gradu.

Župan je v svojem govoru izpostavil, da se pomena varovanja okolja žal ne zavedajo vsi, saj so črna odlagališča polna takšnih in drugačnih odpadkov, pojavljajo pa se tudi nove lokacije teh. Opozoril je na neprimerna vedenja, ki so nastala v času epidemije korona virusa, kot so odvržene maske in razne tako imenovane embalaže »za na pot«. Župan je v govoru še iskreno čestital članicam skupine in občane pozval k varovanju in ohranjanju okolja.

Prireditev je potekala v organizaciji JSKD Črnomelj. Za glasbo je s flavto poskrbela Ema Franko (Glasbena šola Črnomelj), ki jo je na klavirju spremljal Blaž Pavlakovič, še sporočajo iz črnomaljske občine.

Iz županovega govora: »Sami kot skupnost moramo poskrbeti za okolje okrog nas in podobo, ki jo kažemo svetu. V zadnjih letih smo vsako pomlad organizirali spomladansko čistilno akcijo in tudi tako pripomogli k lepši podobi narave, a žal že dve leti zapored le-ta zaradi znanih razlogov ni bila izvedena kot bi si želeli. Zato je še toliko bolj pomembno, da vsak posameznik prispeva k varovanju in spoštovanju okolja.«

M. K.