Zaključni račun občine ni pregledal NO, ker lani ni zasedal

23.4.2021 | 18:20

Šentjernejski občinski svetniki na sredini seji.

mag. Andreja Topolovšek

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so na nedavni občinski seji med drugim sprejeli zaključni račun občine Šentjernej za leto 2020. Predstavila ga je finančnica na občini mag. Andreja Topolovšek.

Občina je lansko proračunsko leto uspešno zaključila - prihodki in prejemki so znašali 9 milijonov 499tisoč evrov, odhodki in izdatki pa 9 milijonov 444 tisoč evrov, kar pomeni, da je presežek prihodkov nad odhodki znašal dobrih 55 tisoč evrov.

Župan Jože Simončič lansko leto ocenjuje kot uspešno, glede na covid razmere, bile so tudi spremembe z odstopom starega in nastopom novega župana. »Mislim, da delamo dobro, rešili smo neke večje probleme, npr. odkup koncesije. Sedaj pripravljamo energetsko sanacijo občinskih objektov, novo športno dvorano, aglomeracije, dokumentacijo za most v Mršeči vasi, v izvedbi je obrtna cona, skratka smo kar aktivni in upam, da bomo uspešni,« pravi župan.

Svetnika Franc Hudoklin (SLS) in Albert Pavlič (SDS) sta opozorila, ali se zaključni račun lahko potrjuje brez stališča Nadzornega odbora občine, kar se je zgodilo tokrat. NO namreč lani ni zasedal – razlogi so objektivne narave (koronavirus), ni pa nepomembno, da je s funkcije predsednice odstopila Renata Škedelj, in še en član, namestnik predsednice Jure Grubar pa ni sklical odbora.

Tina Gazvoda in Jože Simončič

»Pričakoval bi stališče NO, da bi dal poročilo o številkah, da prevzame svoj del odgovornosti nase. Vse komisije so se v koronačasu sestajale in delovale, NO pa ne?« je dejal Hudoklin. Pavlič pa je spraševal, ali je sploh možno, da se zaključni račun sprejema na tak način.

Andreja Topolovšek in Tina Gazvoda iz občinske uprave sta zagotovili, da se ne srečujejo prvič s to situacijo in da je preverjeno, da za sprejem zaključnega računa na občinskem svetu ni pogoj poročilo NO. So pa novo predsednico NO Tatjano Vene že povabili k sodelovanju, odboru bodo predstavili zaključni račun, proračun, zadolževanje, sodne postopke, tako da se bodo lahko zagnano lotili svojega dela, kar je na seji obljubila tudi Venetova.



Besedilo in foto: L. Markelj