Kradli bakrene žlebove, denar, električno orodje

23.4.2021 | 12:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Oškodovanec je brežiške policiste obvestil, da je na Čatežu ob Savi v zadnjem mesecu nekdo s strehe objekta potrgal bakrene žlebove in cevi. Oškodovan je za okoli 2.000 evrov.

Na Talčjem Vrhu na območju PP Črnomelj je neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na območju Trbinca je med 21. 4. in 22. 4. nekdo vlomil v tri počitniške hiše in iz enega objekta odnesel električno ročno orodje. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov premoženjske škode.

Prijeli šest Maročanov

Policisti so na območju Preloke in Trebnjega izsledili in prijeli šest državljanov Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

M. K.