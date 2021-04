Center NM: Podjetnikom nadomestila zaradi gradbenih del

23.4.2021 | 14:30

Dela na Rozmanovi ulici (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila Vlogo za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička kot posledice zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove mestnega jedra Novega mesta na lokaciji Rozmanova ulica in Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico. Upravičenci, ki jim je med 1. 10. 2020 in 31. 12. 2020 upadel promet zaradi oviranega dostopa do poslovne enote, lahko vložijo omenjeno vlogo, na podlagi slednje jim bo Mestna občina odmerila denarno nadomestilo.

Pri odmeri denarnega nadomestila bodo upoštevali le obdobje, ko so dela zaradi obnove mestnega jedra na omenjeni lokaciji neposredno ovirala dostop do posamezne poslovne enote, sporočajo iz novomeške občine. Za čas, ko podjetniki niso poslovali zaradi ukrepov ob koronakrizi, vlagatelji do denarnega nadomestila niso upravičeni.

Vlogo je mogoče vložiti osebno v sprejemni pisarni Mestne občine na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu, pisno po pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali v elektronski obliki na naslov: mestna.obcina@novomesto.si, opremljeno z varnim elektronskim podpisom, še sporočajo z novomeškega rotovža.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 41m nazaj Oceni TineBine Oddati morajo poslovni izzid za obdobje, ko je bilo vse zaprto zaradi protikoronskih ukrepov in so vsi prejemali državno pomoč, ki jim je dvignila bedne prihodke v nebo! Česa tako očitno zavrženega si noben župan v preteklosti ne bi dovolil... Preglej samo prijavljene komentatorje