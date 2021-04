Nove številke o okužbah nekoliko slabše kot v zadnjem tednu

23.4.2021 | 13:50

Foto: Bobo

Po podatkih Sledilnika za covid-19 gre sklepati, da se je trend znatnega izboljševanja epidemioloških razmer upočasnil. Po dobrem tednu dni smo prvič zabeležili povečanje števila novih primerov okužbe glede na isti dan pred sedmimi dnevi. Razlika ni velika, a se je za malenkost povišalo sedemdnevno povprečje novih primerov.

Včeraj je bilo opravljenih 5371 PCR testov, ob 16,8-odstotnem deležu pozitivnih testov pa so odkrili 900 novookuženih. Prejšnji četrtek, ko so sicer opravili za več kot 1100 testov manj, delež pozitivnih pa je bil precej višji (20,3 odstotka), so potrdili 862 primerov okužbe. Glede na razliko v deležu pozitivnih testov in njihovem številu podatki morda niso tako slabi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je nekoliko zvišalo, na 689.

V četrtek so po vladnih podatkih opravili tudi 29.266 hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom, pri katerih pozitivne izvide potrjujejo še s PCR testi. V četrtek so sicer potrdili 155 okužb več kot v sredo, delež pozitivnih testov pa je bil nekoliko nižji, v sredo je znašal 17,5 odstotka.

Pojavnost okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji ostaja visoka, po v četrtek objavljenih podatkih Evropskega centra za preprečevanje bolezni je 14-dnevna pojavnost okužbe v Sloveniji med najvišjimi v EU. Višjo pojavnost ima osem članic EU, in sicer Francija, Poljska, Nizozemska, Švedska, Madžarska, Hrvaška, Estonija in Ciper.

V Sloveniji 14-dnevna pojavnost okužbe na 100.000 prebivalcev znaša 520,3. Najvišja je v primorsko-notranjski (712), savinjski (656,5) in zasavski regiji (652,7). Najnižja pojavnost pa je v obalno-kraški regiji (299,5). Manj kot 500 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh beležijo tudi na Goriškem, v Pomurju, na Koroškem in v osrednjeslovenski regiji. Čeprav je razlika med regijo z najvišjo in najnižjo pojavnostjo okužb precejšnja, v splošnem velja, da se razlike med regijami počasi zmanjšujejo.

Današnje stanje v bolnišnicah

V bolnišnicah se zdravi 629 covidnih bolnikov, kar je prav tako nekoliko več kot dan prej. V četrtek je umrlo šest covidnih bolnikov.

V bolnišnicah se zdravi devet bolnikov več kot dan prej. Med njimi jih 159 potrebuje intenzivno nego, kar je pet več kot dan prej.

V SB Novo mesto je danes 40 covidnih bolnikov (enako včeraj) - pet so jih sprejeli, tri odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice je število bolnikov naraslo na 24 - v primerjavi z včerajšnjim dnem so dva sprejeli.

Stanje okužb po občinah v spodnjih grafih ...

M. K.