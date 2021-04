Inšpektorji neskladnosti ugotovili v šestih cepilnih centrih. Tudi pri nas?

23.4.2021 | 13:20

Foto: Bobo

Zdravstveni inšpektorat je v minulem tednu opravil tudi nadzore nad cepilnimi centri po državi. Stanje se izboljšuje, so pa ugotovili neskladnosti v šestih cepilnih centrih, pri čemer je šlo predvsem za napake pri vodenju čakalnih seznamov, je na novinarski konferenci povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

V tednu od 12. do 18. aprila so tako inšpektorji opravili 223 nadzorov, od tega 222 rednih in enega izrednega. Nadzori so obsegali pregled cepilnih čakalnih seznamov, pregled dnevnih cepilnih seznamov, njihovo realizacijo oz. dejansko izvedbo cepljenja in poročanje o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb.

ZD Ribnica

Neskladnosti so ugotovili v šestih cepilnih centrih, ki seznamov niso vodili v skladu s strategijo. Gre za Zdravstvene domove (ZD) Laško, Žalec, Vrhnika, Izola, Ormož in Ribnica. Vsem so inšpektorji izrekli opozorila z rokom odprave nepravilnosti.

Trije postopki, ki so jih uvedli v Zdravstvenem domu Ljubljana na podlagi prijave, so še v teku. Prav tako je v teku po en postopek v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ter v Zdravstvenih domovih Maribor in Koper.

ZD Kočevje

Brez ugotovljenih nepravilnosti pa so zaključili postopka v Zdravstvenih domovih Ptuj in Žalec, je dodala Potza. Ob tem je poudarila, da so neskladnosti ugotovili tudi v ZD Kočevje, kjer so izrekli opozorilo po zakonu o prekrških.

Vsi inšpektorati, ki v obdobju epidemije izvajajo različne vrste nadzorov, so jih sicer od 12. do vključno 18. aprila opravili skupno 3786 nadzorov, kar je 10 odstotkov manj kot teden prej. Delež neskladnih objektov oz. lokacij znaša devet odstotkov, kar je odstotek več kot teden pred tem. Inšpektorji so izrekli 28 prekrškovnih sankcij, 289 opozoril in 187 upravnih ukrepov, je povedala Potza.

Od tega je zdravstveni inšpektorat opravil 744 nadzorov, od tega 223 v cepilnih centrih, v prejšnjem tednu pa je bilo nadzorov skupno 807.

Najbolj se je povečalo število nadzorov tržnega inšpektorata, ki jih je opravil 640 (prejšnji teden 378), dodatnih organov (647 nadzorov, prejšnji teden 627) ter uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (114 nadzorov, prej 89).

Manjše število nadzorov so izvedli inšpektorati za delo (694 nadzorov, prejšnji teden pa 1223), za šolstvo in šport (279), za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (36) ter inšpektorat za javni sektor (45).

Najbolj pogoste kršitve

Največ izrečenih ukrepov se je nanašalo na neuporabo zaščitne maske v notranjih in zunanjih prostorih, nevzdrževanje medosebne razdalje, prepovedi poslovanja in na nespoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta z javno zdravje (NIJZ).

Prekrškovne sankcije pa so v sedmih primerih izrekli, ker ni bilo zagotovljeno testiranje zaposlenih, v šestih primerih zaradi nezagotavljanja medosebne razdalje v trgovini, trikrat zaradi nespoštovanja priporočil NIJZ, dvakrat zaradi neuporabe zaščitne maske v notranjih prostorih v šolstvu, dvakrat zaradi servisnih storitev v nasprotju z odlokom ter enkrat zaradi nezagotavljanja pogojev dela v gostinstvu.

Največ ukrepov so izrekli na področju trgovine, gostinstva, cestnega in železniškega prometa, na javnih mestih in na področju šolstva.

Potza je komentirala tudi vprašanje, kako je mogoče, da se pri cepljenju porajajo številne napake z naročanjem oz. kako je lahko prišlo do primera osebe, ki je bila cepljena trikrat namesto dvakrat. Dejala je, da težave s cepilnimi centri ponekod še opažajo, ampak tam, kjer so izrekli opozorila, je inšpektorat prisoten vsak dan.

Čeprav do napak še prihaja, se na splošno situacija glede zmede pri cepljenju po njeni oceni močno izboljšuje. Cepilni centri imajo vpogled v zdravstveno zgodovino cepljenih, lahko bi se zgodilo, da je prišlo do zamika vpisa prejšnjega odmerka. "Zakaj bi se nekdo prišel čez dva dneva ponovno cepit, pa nima nobenega smisla," je dejala in zatrdila, da bodo to preverili. Poudarila je, da se zelo trudijo, da bi delovali v skladu z navodili, vsako napako in prijavo pa inšpektorat preveri in razišče okoliščine.

V zvezi s primeri iz ZD Ljubljana, kjer naj bi v zadnjih dneh precej ljudi prek sms-sporočila dobilo vabilo na cepljenje, čeprav niso v nobeni od prednostnih skupin, pa je pojasnila, da tam preverijo vsakogar, ki ne dosega starosti, določene v strategiji o cepljenju. "Če gre za mlajšo osebo, se preveri, ali je osebni zdravnik zapisal razloge za izjemo. Kar se tiče ZD Ljubljana, so trenutno v teku trije postopki, tako da bomo zagotovo na to tudi pozorni in tudi to preverili," je povedala Potza.

STA; M. K.