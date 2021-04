Evropska sredstva za hidravlične izboljšave v Sevnici

24.4.2021 | 15:00

Simbolna fotografija (foto: arhiv)

Ljubljana/Sevnica - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica – DRR««. Za 4,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo Sevničani izvajali v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, bo Kohezijski sklad prispeval 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta je predvidena gradnja cevovodov s pripadajočimi objekti. Gre za gradnjo 21. kilometrov metrov cevovoda, prečrpališč Log in Šentjanž, raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice in gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž.

Občina Sevnica bo do leta 2023, kot navajajo v omenjeni vladni službi, zagotovila dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo skupno 11.286 prebivalcem.

M. K.