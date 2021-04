Padel motorist; gorelo tovorno vozilo; z avtom v delovni stroj

24.4.2021 | 08:35

Včeraj ob 14.52 je na cesti Semič-Stranska vas, občina Semič, padel motorist in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem, odklopili akumulator na motorju ter požarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče.

Ob 18.57 je na avtocesti pri Mrtvicah, občina Krško, gorelo tovorno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, požar pogasili, nudili pomoč policistom, delavcem Darsa in pri odstranitvi vozila.

Ob 23.13 je v Kompoljah, občina Dobrepolje, osebno vozilo trčilo v delovni stroj. Gasilci PGD Ribnica in Kompolje so iz vozila s tehničnim posegom izvlekli dve poškodovani osebi, za katere so poskrbeli reševalci.

M. K.