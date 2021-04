Zmagali le Trebanjci; končnici usodni za Riko Ribnico in Dobovo

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Smolko in Knez.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Dobaj, Soldo, Grobelnik 3, Cvetko 11 (4), Banfro, Levc 8, Šol 1, Živković 2, Lesjak 1 (1), Milenković 6, Šuntner, Lampret, Štumpfl 1, Ošlak, Jankovski.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Dragan, Seferović 2, Matjašič, Jezernik 3 (1), Kovačec 2, Košir 4, Mladkovič, Mlakar, Šešić 6, Glaser 3, Raguž 4 (3), Sintič 6, Šibanc 1.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 5 (5), Dobova 6 (4).

* Izključitve: Slovenj Gradec 2011 8, Dobova 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Koroško-posavski obračun je bil izjemno razburljiv, končal pa se je z zmago izbrancev domačega trenerja Sebastjana Soviča, ki so šele v končnici strli odpor žilavih tekmecev iz Dobove.

Do 56. minute je bila tekma povsem odprta (29:28). V prelomnih trenutkih dvoboja so gostitelji po golih Vida Levca, Uroša Štumpfla in Roka Cvetka naredili delni izid 3:1 in si dobro minuto pred zadnjim zvokom sirene priigrali neulovljivo prednost treh golov (32:29), tako da je trdovratnim rokometašem iz Dobove v končnici dvoboja zmanjkalo časa za preobrat.

Pri zasedbi iz Slovenj Gradca sta bila najbolj učinkovita Rok Cvetko in Vid Levc. Prvi je dosegel 11, drugi osem golov, pri gostih pa sta Dean Šešić in Marko Sintič prispevala po šest zadetkov.

Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ekipa iz Dobove pa bo gostila Urbanscape Loko.

IZJAVI PO TEKMI

Sebastjan Sovič, trener RK Slovenj Gradec 2011:

"Vsaka zmaga v Ligi NLB je izrednega pomena in vsake sem vesel. Mislim, da smo v napadu odigrali dobro, nismo pa imeli pravega orožja, ki smo ga pokazali v Škofji Loki in sicer naše obrambe. Bili smo premalo čvrsti. Cel drugi polčas se nismo uspeli obraniti, a smo kljub temu strli tekmece. Dobova me je presenetila, njenim rokometašem se vidi, da so lačni novih nastopov. Imeli so ogromno željo po zmagi. Pomembno je, da smo zdržali mirno glavo. V napadu smo pokazali všečno rokometno igro in nekaj lepih akcij. Na kratek odmor se odpravljamo zadovoljni, s tremi zaporednimi zmagami. Gledamo naprej, želimo si izboljšati našo igro ter se dobro pripraviti na preostale obračune te sezone."

Damjan Radanovič, trener MRD Dobova:

"Tekma je bila zahtevna in borili smo se do konca, a bili nekoliko prekratki. Naredili smo kakšno napako preveč, kljub temu želim čestitati svojim igralcem za borbenost, željo in požrtvovalnost. Ne bojim se nadaljevanja sezone, še naprej bomo osvajali točke."

M. K.; STA