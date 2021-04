Zaradi počitnic in sproščanja ukrepov se obeta gneča na cestah

24.4.2021 | 09:40

Foto: B. B./arhiv DL

Konec tega tedna bo na cestah zaradi začetka počitnic oz. sproščanja ukrepov povečan obseg prometa proti turističnim krajem. Pričakovati je jutranje in popoldanske prometne konice. Daljše čakalne dobe so do sredine prihodnjega tedna možne tudi na mejnih prehodih. Podobno bo v času prvomajskih praznikov, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.

Obeta se sončen konec tedna. Tako v soboto kot v nedeljo se bodo temperature ponekod povzpele tudi nad 20 stopinj Celzija.

Ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije oz. ukinitvi prepovedi prehajanja regijskih meja in odprtju teras gostinskih lokalov je tako pričakovati povečan promet na slovenskih cestah.

Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo na občasne omejitve prometa na nekaterih odsekih. Tako bo v prihodnjem tednu promet skozi predor Karavanke od ponedeljka do petka med 20. in 5. uro zjutraj potekal izmenično enosmerno.

Na štajerski avtocesti bo danes promet potekal po enem pasu na relacijah Vransko-Trojane do 18. ure in Fram-Slovenska Bistrica do 22. ure. V nedeljo pa bo med četrto in devet uro zjutraj zaradi del v predoru Golo Rebro na relaciji Slovenske Konice-Dramlje zapora avtoceste proti Ljubljani. Obvoz bo urejen.

Na primorski avtocesti bo promet po enem pasu v smeri Kopra potekal na relaciji Postojna-Razdrto do 21. ure, v smeri Ljubljane pa na relacijah Unec-Logatec do nedelje do 21. ure in Postojna-Unec do torka do 21. ure.

STA; M. K.