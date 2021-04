Zasadili nova drevesa pri gradu

24.4.2021 | 10:30

Grad Ribnica (foto: turizem.ribnica.si)

Ribnica - V Ribnici so letošnji svetovni dan Zemlje obeležili z zasaditvijo novih dreves. Župan Ribnice Samo Pogorelc je v družbi direktorice občinske uprave Helene Mate, direktorja Rokodelskega centra Ribnica Tomaža Lovšina in direktorja Komunale Ribnica Bojana Trdana v ribniškem gradu simbolno zasadil rdečelistno bukev, divji kostanj, tulipanovec in javor, so sporočili iz občine in pozvali k skrbi za naš planet.

Slovenija je z gozdom pokrita 60 odstotno, v ribniški dolini pa gozd pokriva skoraj 70 odstotkov površine.

M. K.; STA