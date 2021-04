Manj prihodkov in odhodkov pa tudi dolgov

24.4.2021 | 11:40

Novo mesto - Čeprav dnevni red ni obetal zapletov, so se novomeški občinski svetniki, ki so se v četrtek zbrali na 19. redni seji v tem mandatu, po sprejetju dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje zataknili že pri prvi naslednji točki, pri odločanju o tem, da bo novi vrtec, ki ta čas nastaja kot prizidek Osnovne šole Otočec, organizacijsko spadal neposredno pod osnovno šolo in ne pod enega izmed novomeških javnih zavodov, namenjenih predšolski vzgoji, torej pod vrtec Pedenjped ali Ciciban. Svetnik iz vrst stranke Solidarnost Uroš Lubej je izpostavil vprašanje, ali je dobro, da občinski svet o tako pomembnem vprašanju odloča po skrajšanem postopku, in, ali ne bi bilo smiselno, če ima občina javne zavode za ta namen, da vrtec spada pod njihov okvir in ne pod šolo, ki je ustanovljena za drug namen. Vprašanje pa je tudi, koliko je šolski kader usposobljen za vodenje predšolske vzgoje, pa tudi, ali ne bodo vrtec in zaposleni v njem v okviru šole v podrejenem položaju. Zanimivo pa je, da je predlog podprl svetnik GAS Alojz Kobe, ki je izpostavil dobre izkušnje s tako odločitvijo v Stopičah in Brusnicah. Kljub vsemu je občinski svet sprejel predlog, tako da bo trooddelčni vrtec na Otočcu, ki naj bi prve otroke sprejel že septembra, deloval v okviru tamkajšnje osnovne šole. Ta bo del zaposlenih, ki imajo ustrezno izobrazbo in sedaj poučujejo na razredni stopnji, premestila na delovno mesto vzgojiteljev, prednost pri zaposlitvi pa bodo imeli tudi morebitni odvečni zaposleni v vrtcu Lešnica, ki pa bo ne glede na začetek delovanja vrtca na Otočcu deloval naprej.

Zaključni račun

Osrednja točka dnevnega reda je bil sprejem zaključnega računa proračuna občine za leto 2020. Župan Gregor Macedoni je v predstavitvi izpostavil sprotno poravnavanje obveznosti in poravnavo obveznosti: »V preteklem letu smo zabeležili manj prihodkov, ki so znašali nekaj več kot 43 milijonov evrov. Odhodkov je bilo dobrih 38 milijonov evrov. Tako je bil zabeležen presežek odhodka, ki je nastal predvsem zaradi zamika realizacije projektov, s tem pa se je znižala tudi zadolženost.«

Med pomembnejšimi projekti, ki jih je lani uspešno izpeljala novomeška občina, je župan izpostavil projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ureditev tribun in sanitarnih ter garderobnih prostorov v športni dvorani v Češči vasi, ureditev tematske poti na Marofu, dokončanje zadružnega doma na Uršnih selih. Urejeni so tudi že prostori za mladinski klub LokalPatriot na Novem trgu, ki pa zaradi epidemije še ni začel delovati. Postavili so novo razsvetljavo na štadionu Portoval in ob njem uredili parkirišča za avtodome in osebne avtomobile, eden pomembnejših projektov pa je tudi gradnja vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi.

Zadolževanje

Nekaj debate svetnikov je bilo okoli zadolževanja občine, Alojz Kobe pa je izpostavil dejstvo, da sta bila od skupno 432 km občinskih cest lani preplastena le dva kilometra, na kar mu je župan odgovoril, da bi si tudi sam želel vzdrževanje cest postaviti na višjo raven, saj je veliko cest v slabem stanju tudi zaradi nekakovostno opravljenih del pri napeljevanju optičnega omrežja, a da tega ni smiselno popravljati povsod tam, kjer bodo v naslednjih letih znova prekopavali.

Očitki so leteli tudi na delovanje Zavoda Novo mesto v času epidemije, saj je bila odpovedana velika večina dogodkov in projektov, med drugim tudi Jazzinty, čeprav so drugi producenti poleti tudi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine in na drugih krajih po mestu izpeljali več festivalov, da je svoj program v okviru omejitev brez težav izpeljal tudi Anton Podbevšek teater. Alojz Kobe je svojo debato zaključil z ugotovitvijo, da je Zavod Novo mesto primer, kako se ne sme delati. Kljub nekaterim pripombam pa so svetniki zaključni račun proračuna sprejeli.

Komunala

Razpravo o poslovnem planu Javnega podjetja Komunala so svetniki začeli s čestitkami Bojanu Kekcu za vrnitev na mesto direktorja, ob čemer je Uroš Lubej opozoril na spornost dejstva, da je tako pomemben zavod kadrovski vrtiček določene stranke (SDS, op. p.), na kar pa ni dobil odgovora.

Kadrovske zadeve

V nadaljevanju seje so svetniki med drugim odločili tudi o ugotovitvi javne služnosti na nepremičninah za ureditev pešaško kolesarske poti ob reki Temenici ter o odkupu in razlastitvi nepremičnin za gradnjo kolesarske poti proti Srebrničam, med kadrovskimi zadevami pa so med drugi dali mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Drska, ravnatelja ekonomske šole Novo mesto in o kandidatki za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Novo mesto.

Podali so pozitivno mnenje Nataliji Novak in Olgi Vodopivec h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šola Drska in dali prednost pri imenovanju Nataliji Novak. Pozitivno mnenje sta prejeli tudi Zdenka Kavčič in Vladimira Šuštaršič, in sicer h kandidaturi za ravnateljico / direktorico Ekonomske šole Novo mesto za obdobje petih let ter Jasmina Rastoder Kafol h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Novo mesto za obdobje petih let.

I. Vidmar