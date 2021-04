V petek 831 okužb, umrlo devet covidnih bolnikov

24.4.2021 | 12:45

Foto: Bobo

Včeraj so po vladnih podatkih ob 5180 PCR testih potrdili 831 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil torej 16-odstoten. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je nekoliko zvišalo, na 697. V bolnišnicah se zdravi 618 covidnih bolnikov, 160 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je devet covidnih bolnikov.

Včeraj so po vladnih podatkih opravili tudi 41.784 hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom, pri katerih pozitivne izvide potrjujejo še s PCR testi. Včeraj so sicer potrdili 69 okužb manj kot v četrtek, tudi delež pozitivnih testov je bil nekoliko nižji, v četrtek je znašal 16,8 odstotka.

V bolnišnicah se zdravi enajst bolnikov manj kot dan prej. Med njimi jih 160 potrebuje intenzivno nego, kar je eden več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje števila okužb se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za osem.

V SB Novo mesto je število covidnih bolnikov poraslo na 42 (včeraj 40) - štiri nove so sprejeli in dva odpustili.

V SB Brežice imajo enega več kot včeraj, 25, saj so enega bolnika sprejeli v oskrbo.

Petkove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Trebnje 12, Ribnica 11, Šentjernej 6, Kočevje 5, Črnomelj in Semič 4, Loški Potok 3, Metlika, Mokronog Trebelno, Mirna Peč in Šentrupert 2, Straža, Sodražica in Mirna 1

Posavje - Brežice 17, Krško 11, Sevnica 7, Kostanjevica na Krki 4, Radeče in Bistrica ob Sotli 2

M. K.