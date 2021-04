Nepravilnosti pri cepljenju: ZD Kočevje odgovarja

24.4.2021 | 16:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj smo poročali, da je zdravstveni inšpektorat je v minulem tednu opravil nadzore nad cepilnimi centri po državi ter da je neskladnosti ugotovil tudi v ZD Kočevje. Iz tega zavoda so se na medijsko poročanje takole odzvali:



''V več medijih smo zaznali določene trditve, ki nikakor ne držijo, kot npr. naslednji navedek: "Na današnji novinarski konferenci je med drugim Potza povedala tudi, da so v Kočevju inšpektorji odkrili nekatera neskladja, ki se nanašajo prav na cepljenje mlajših in oseb brez kroničnih bolezni, v nasprotju z Nacionalno strategijo."

V ZD Kočevje nas je zdravstveni inšpektor, z namenom preverjanja skladnosti cepljenja proti COVID-19 z Nacionalno strategijo o cepljenju proti COVID-19, obiskal oz. pozval k odzivu, že devetkrat.

Osem nadzorov se je zaključilo brez ugotovljenih neskladij.

Samo na nadzoru 10.3.2021 smo dobili s strani Inšpektorata za zdravje pisno opozorilo po zaključenem nadzoru. Opozorili so nas, da smo v tednu pred tem nadzorom cepili s cepivom Astra Zenece tudi starejše od 64 let. Gre za edini teden, ko v nacionalni strategiji cepljenja proti COVID-19 in navodilih za cepljenje NIJZ ni bilo zapisa, da je cepivo Astra Zenece primerno tudi za starejše (od 65 let navzgor, če želijo biti čimprej cepljeni in če jim to svetuje tudi izbrani zdravnik). Teden pred in teden po omenjenem nadzoru je to v strategiji bilo zapisano. Ker smo takrat zaznali, da je populacija 65 do 75 let najslabše cepljena, smo na NIJZ preko elektronske pošte vprašali, kako naj ravnamo in dobili odgovor, da je cepivo prednostno namenjeno mlajši populaciji, starejši pa ob zgoraj navedenem priporočilu in da to ni prepovedano. Z željo zaščititi čimprej čim več prebivalcev, smo tako cepljenje izvedli. Drugih pripomb, navodil, ukrepov, na naš proces cepljenja ni bilo. Nikoli nismo prejeli opozorila, ker naj bi cepili mlade, brez pridruženih kroničnih bolezni kot je v izjavi navedla ga. Potza.''

M. K.