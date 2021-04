Otrok se je zaklenil v hišo; ogenj popolnoma uničil avto in bivalni kontejner

25.4.2021 | 09:00

Simbolna slika; arhiv; D. R.

Sinoči ob 22.45 uri je na Belokranjski cesti v Črnomlju gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali vozilo ter okolico. Vozilo je popolnoma uničeno.

Davi ob 4.41 je v ulici Pot v gaj v Novem mestu gorel bivalni kontejner. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. Kontejner je bil v požaru uničen. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so ostali na požarni straži.

Včeraj ob 15.48 se je v naselju Volčje, občina Brežice, otrok zaklenil v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Brežice so s strokovnim posegom vrata odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, TP IMV SUHOR 1 in TP BUŠINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC DOLENJA VAS 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.