Brez štirih še peti poraz pri Cedeviti Olimpiji

25.4.2021 | 08:25

Ljubljana - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 10. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Krko z 99:72 (24:30, 50:43, 75:52).

Cedevita Olimpija je krkaše premagala še petič v tej sezoni in ohranila stoodstotni izkupiček v medsebojnih partijah.

Krog pred koncem skupine za prvaka imajo Ljubljančani šest zmag in tri poraze, Novomeščani pa 5-4. Cedevito Olimpijo čaka še gostovanje v Rogaški Slatini, Krko v Domžalah, v vsakem primeru pa bodo oboji v končnico vstopili iz zgornjega dela razpredelnice, kar pomeni, da bodo imeli v četrtfinalu prednost domače dvorane na morebitni tretji tekmi.

Krkaši so tudi tokrat igrali brez poškodovanih Roda Camphorja in Milana Milovanovića, trener Dalibor Damjanović pa je odpočil tudi Luka Lapornika in Roka Stipčevića, ki nista stopila na parket. V prvi peterki so bili tokrat Nejc Barič, Jan Rebec, Adin Vrabac, Jure Škifić in Jan Kosi.

Novomeščani so v prvi četrtini prikazali izjemno predstavo. Ob metu 8:8 za tri točke so jo dobili s 30:24. Nadaljevanje tekme pa je bilo povsem v znamenju Cedevite Olimpije. Preostanek tekme so domači dobili s 75:42.

Šest igralcev Cedevite Olimpije je imelo dvomestno število točk. Največ jih je dosegel Rion Brown (17, met 7:10), najvišji statistični indeks pa je zbral 18-letni Dan Duščak (20). Mladi Ljubljančan je dosegel 10 točk ter dodal 6 podaj, 5 skokov in 4 ukradene žoge. Pri Krki je 17 točk vknjižil Adin Vrabac (met 7:12, 6 skokov).

* Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Zupančič, Pipan (oba Ljubljana), Španič (Postojna).

* Cedevita Olimpija: Radović 4, Perry 6 (2:2), Hopkins 13, Duščak 10 (4:5), Murić 11 (0:1), Blažič 13 (5:5), Brown 17 (1:1), Jones 16, Dimec 7 (3:4), Marinković 2.

* Krka: Medved 3 (1:2), Stergar 9, Vrabac 17 (1:1), Barič 12, Kosi 1 (1:2), Škifić 1 (1:2), Škedelj 13 (0:2), Rebec 9, Vučetić 2 (2:2).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:20, Krka 5:9.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:28 (Jones 4, Murić 3, Brown 2, Hopkins), Krka 15:34 (Barič 4, Škedelj 3, Rebec 3, Vrabac 2, Škifič 2, Stergar).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Krka 20.

* Pet osebnih: /.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Glavna ideja za današnjo tekmo je bila, da se nosilca igre Rok Stipčević in Luka Lapornik spočijeta, igrali pa smo tudi brez poškodovanih Roda Camphorja in Milana Milovanovića. Veliko priložnosti sem dal mladim igralcem in lahko rečem, da so bili kar solidni. To naj jim bo samo spodbuda za naprej, da bojo šli v tekme s pravo energijo še naprej in glede na njihovo mladost vlekli treninge. Sedaj se moramo regenerirati in se pripraviti za našo najbolj pomembno tekmo v sezoni z FMP-jem. Čestitke igralcem za solidno igro skozi večji del tekme.''

Krkaši imajo v Ligi Nova KBM, kot omenjeno, pet zmag in štiri poraze, zadnjo tekmo pa bodo torej odigrali pri Heliosu v soboto, 1. maja. Še prej pa jih že v ponedeljek, 26. 4., ob 16.00 čaka tekma za izogib 13. mestu v Ligi ABA z FMP-jem v Beogradu

Izidi košarkarske lige Nova KBM

* Skupina za prvaka, 10. krog:

- sobota, 24. 4.:

Cedevita Olimpija - Krka 99:72 (24:30, 50:43, 75:52)

Rogaška - Terme Olimia Podčetrtek 95:75 (21:18, 48:27, 68:53)

- ponedeljek, 26. 4.:

19.00 Ggd Šenčur - Helios Suns

* Lestvica:

1. Cedevita Olimpija 9 6 3 685:663 15

2. Rogaška 9 6 3 725:719 15

3. Krka 9 5 4 754:710 14

4. Helios Suns 7 4 3 510:497 11

5. Ggd Šenčur 8 2 6 633:610 10

6. Terme Olimia Podčetrtek 8 2 6 578:686 10

* Skupina za obstanek, 9. krog:

- sobota, 24. 3.:

Zlatorog Laško - ECE Triglav 79:71 (20:10, 45:31, 62:49)

Šentjur - Hopsi Polzela 93:75 (27:21, 50:34, 74:59)

* Lestvica:

1. Šentjur 14 12 2 1155:1026 26

3. Hopsi Polzela 14 7 7 1128:1118 21

2. Zlatorog Laško 14 7 7 1067:1069 21

4. ECE Triglav 14 2 12 977:1114 16

