Derbi v Izoli brez zmagovalca

25.4.2021 | 08:40

Foto: MRK Krka (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Izola - Rokometaši Butan Plina Izole in Krke so se v 23. krogu lige NLB razšli z nedoločenim izidom 30:30 (13:12).

Obračun ekip iz spodnjega dela lestvice se je torej končal brez zmagovalca. V prvem polčasu sta se točki nasmihali domačim rokometašem, ki so si že priigrali štiri gole prednosti, a so Dolenjci v nadaljevanju nadoknadili primanjkljaj v zadetkih in celo sami imeli nekaj lepih priložnost za zmago.

Obe ekipi sta na medsebojnem dvoboju veliko nihali, v prelomnih trenutkih dvoboja pa se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. V zadnji minuti razburljivega dvoboja je Jan Bavec najprej popeljal Novomeščane do vodstva s 30:29, izenačujoči gol pa je po uspešno izvedeni sedemmetrovki dosegel Marko Nikolić, s sedmimi goli tudi najbolj učinkovit igralec svoje ekipe. Toliko golov je za Krko dosegel Jaka Jakše.

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Lah in Sok.

* Butan plin Izola: Alessio, Kocjančič, Postogna, Jurič 2, Brumen 2, Galina, Smej, Gorela 1, Poberaj 7, Miklavec 6, Nikolić 7 (3), Pernovšek, Demšar 1, Orbanič, Peharc 3, Bekrić 1.

* Krka: Pavlin, Brajer, Bevec 3, Je. Avsec 6, Majstorović, Lončar 2, Ja. Avsec, Irman 1, Jakše 7 (1), Plut 1, Klemenčič 5, Rašo 1, Kukman 4 (3), Windischer, Matko.

* Sedemmetrovke: Butan plin Izola 3 (3), Krka 4 (4).

* Izključitve: Butan plin Izola 8, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: Matko (60.).

Izjavi po tekmi:

Marko Nikolič, RD Izola: “Ta točka je nagrada za naše delo v zadnjih dveh, treh tednih. Ponosen sem, da sem ekipi priboril točko ob strelu iz najstrožje kazni, treme in pritiska nisem imel, z malce več sreče bi lahko osvojili tudi obe”.

Mirko Skoko, MRK Krka: “Računali smo na obe točki, vendar mislim da tudi ta pika veliko pomeni za obstanek. Zaslužena točka za Izolo in zaslužena točka za Krko. Drugi polčas je bil naš, imeli smo tri gole prednosti, a tega nismo uspeli zadržati”.

Izolska ekipa bo v prihodnjem krogu čez dva tedna gostovala v Celju, novomeška bo gostila Maribor Branik.

* Izidi, 23. krog:

- petek, 23. april:

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 29:38 (14:20)

Slovenj Gradec 2011 - Dobova 33:31 (16:14)

Ljubljana - Jeruzalem Ormož 28:34 (16:12)

Maribor Branik - Riko Ribnica 29:28 (16:16)

- sobota, 24. april:

Urbanscape Loka - Koper 29:28 (13:14)

Butan plin Izola - Krka 30:30 (13:12)

- sreda, 12. maj:

19.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 19 0 2 699:511 38

2. Gorenje Velenje 20 17 1 2 603:498 35

3. Trimo Trebnje 21 17 1 3 649:565 35

4. Jeruzalem Ormož 23 12 2 9 689:686 26

5. Koper 22 12 1 9 625:603 25

6. Slovenj Gradec 2011 23 12 1 10 641:643 25

7. Riko Ribnica 23 11 1 11 691:691 23

8. Urbanscape Loka 23 10 2 11 589:605 22

9. Maribor Branik 20 7 2 11 533:541 16

10. Dobova 19 7 0 12 522:564 14

11. Grosist Slovan 22 6 2 14 572:621 14

12. Ljubljana 21 4 2 15 556:644 10

13. Krka 21 2 5 14 529:600 9

14. Butan plin Izola 21 2 4 15 503:629 8

STA; M. K.

