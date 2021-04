ŠD SU še korak bližje številki 1 v končnici DP; zmagala tudi Krka

25.4.2021 | 09:20

ŠD SU (foto: NTZS)

Le dva dni po zmagi v Mariboru je ŠD SU doma s 5:1 premagal še Kemo Puconci I, do domačih zmag pa sta prišli še ekipi Fužinar Inter Diskonta proti Arrigoniju (5:1) in Krka I proti Savinji I (5:3). Brez izgubljenega niza so se na Muti novih dveh točk veselili Mengšani, medtem ko je Maribor na Kodeljevem premagal domači Kajuh Slovan s 5:1.

V novomeški ekipi velja pohvaliti mladega Jožka Omerzela, ki je v četrtek, v preloženi tekmi petega kroga v 1. SNTL v Mariboru presenetil Gregorja Komaca in s tem prispeval pomembno zmago h končnemu uspehu svoje ekipe. Tudi proti Pucončanom je imel Omerzel pomemben delež ob končnem uspehu Novomeščanov, saj je po zmagi nad Damjanom Zelkom, v petem nizu na kolena spravil še najboljše gostujočega igralca Tomaža Pelcarja. Do dveh zmag za ŠD SU je prišel še Jure Slatinšek, eno, proti Damjanu Zelku, je vpisal še Jure Slatinšek.

Branilci naslova državnih prvakov, Mariborčani, niso imeli večjih težav na Kodeljevem, kjer je za domači Kajuh Slovan edino zmago prispeval Denis Pintar. Blizu nje je bil tudi Andraž Novak, ki je z Gregorjem Komacem izgubil šele v petem nizu, najstarejši mariborski igralec pa je do zmage prišel tudi proti mlademu 16-letnemu Mihaelu Kocjančiču. Bolj prepričljiv je bil v mariborski ekipi Tomaž Roudi, ki je prav tako prišel do dveh zmag, enkrat je bil uspešen še Matevž Črepnjak.

Vse bližje končnici državnega prvenstva je tudi Fužinar Inter Diskont, ki je po dveh zmagah Aljaža Godca in Mitje Horvata ter eni Žige Kristijana Žigona, ki je s 3:2 premagal Erika Pavlina, vknjižil novi dve točki. Na napredovanje med štiri najboljše ekipi po zmagi na Muti, lahko računajo tudi še v Mengšu. Glede na to, da Xiom Muta že nekaj časa igra brez svojega prvega igralca, Matica Slodeja, zmaga Mengšanov ni bila presenečenje. Po dvakrat sta se zmag veselila Klemen Jazbič in Andraž Avbelj, enkrat pa Rok Trtnik.

Najbolj izenačen dvoboj je bil v Novem mestu, kjer je spet najbolj pomemben delež k zmagi Krke imel Lorencio Lupulescu. Odlični Lupulescu je vse tri svoje dvoboje dobil s 3:0, z dvema zmagama pa se je izkazal še Tilen Novak, ki je dobil tudi odločilni dvoboj proti Patriku Roscu s 3:2. Peti niz se končal z izidom 16:14 v korist novomeškega igralca. V gostujoči ekipi je bil z dvema zmagama najboljši Jaka Golavšek, do ene je prišel še Patrik Rosc.

Izidi osmega kroga v 1 SNTL za moške

M. K.; NTZS