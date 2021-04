FOTO: Nogometaši Krke na domačem igrišču le do točke

25.4.2021 | 10:30

Marko Huč je poskrbel za izenačenje na 2:2.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj doma igrali neodločeno z Vitanest Bilje (2:2). S točko niso bili ravno zadovoljni, saj bi si glede na prikazano igro zaslužili vse tri, a so žogo »le« dvakrat uspeli spraviti za hrbet gostujočega vratarja. Zmage so se v 16. krogu 2. SNL veselili Brežičani, ki so s 3:1 premagali Nafto, Krčani pa so v skupini za obstanek izgubili s Šmartnim (0:1).

Na stadionu Portoval smo spremljali zelo zanimiv obračun. Novomeščani so bili na začetku tekme podjetnejši, a gostujočega vratarja Jureta Lipičarja niso uspeli resneje ogroziti. Na drugi strani so Primorci povedli iz njihove prve in skorajda edine priložnosti v prvem polčasu, v 24. minuti je zadel Luka Batič. Dolenjci so pritiskali, da bi izenačili, a se izid ni spremenil. Gostom je uspelo, da so Krki vsilili svoj veliko počasnejši način igre.

Po premoru so novomeški nogometaši zaigrali drugače, hitreje in še bolj kombinatorno. Večkrat so poskusili s streli tudi od daleč in v 55. minuti je iz kakšnih dvajsetih metrov zadel Luka Vešner Tičić. Sedem minut zatem je Kaheem Anthony Parris Novomeščanom priboril enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel Marko Huč. To so bile minute Krke, ki si je ustvarila številne priložnosti, da bi prednost še povečali, a niso uspeli zadeti. Neučinkovitost se jim je maščevala, saj so gostje 11. minut pred koncem izenačili na 2:2, zadel je Danijel Šturm. Domači so v zaključku tekme znova pritisnili na vrata nasprotnikov. Gol je visel v zraku, a ga niso uspeli zabiti.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija