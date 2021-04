Potrdili manj okužb kot prejšnjo soboto

25.4.2021 | 12:00

Foto: Bobo

Včeraj so v Sloveniji opravili 2690 PCR-testiranj in 9321 hitrih antigenskih testiranj ter potrdili 416 novoodkritih okužb. Delež pozitivnih je bil tako 15,5-odstoten. V primerjavi s preteklo soboto so torej odkrili manj novih okužb, tudi delež pozitivnih je nižji. Spomnimo: 18. aprila so ob 2620 PCR testih potrdili 478 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 18,2 odstotka.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 10.439 aktivnih okužb. Sedemdnevno povprečje okužb je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje še v petek znašalo 697, danes pa 688. Spomnimo: pri 600 se začne rumena faza.

Danes je v bolnišnicah 630 covidnih bolnikov (včeraj 618), od tega 157 na intenzivni negi (včeraj 160). Iz bolnišnic so odpustili 32 covidnih bolnikov.

Na žalost je umrlo pet oseb, okuženih s koronavirusom.

V SB Novo mesto je danes 41 covidnih volnikov (včeraj 42) - enega so sprejeli, enega odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice je število prav tako nižje - 24 bolnikov z novim koronavirusom imajo danes, enega so odpustili v domačo oskrbo.

Sobotne okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 13, Kočevje 7, Ribnica 4, Novo mesto 3, Črnomelj, Šentjernej in Žužemberk 2, Loški, Potok, Metlika, Mokronog Trebelno, Mirn Peč, Šentrupert in Kostel 1

Posavje - Sevnica 13, Brežice 6, Krško 3