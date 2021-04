Evropski denar za vrabčka Čivija v Deželi kozolcev

25.4.2021 | 15:00

Dežela kozolcev (Foto: spletna stran Dežele kozolcev)

Šentrupert - Občina Šentrupert se je meseca januarja prijavila na 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na razpisu so bili Šentrupertčani uspešni, saj so dobili 28.613 evrov, ki bodo namenjeni novmu produktu Dežele kozolcev: Dežela kozolcev - Dežela šestega čuta, sporočajo iz občine.

V sklopu projekta bodo vzpostavili novo tematsko pot – VRABČEK ČIVI ODKRIVA DEŽELO KOZOLCEV – učno pot, kjer bodo obiskovalci skozi vprašanja iz zgodb, zbranih v knjigi Vrabček Čivi v Deželi kozolcev, spoznavali šege in navade povezane s kozolci, tesarje in tesarske mojstre, zgodbe kozolcev, ki so bili prestavljeni v muzej.

Izdelali bodo tudi učni list in zemljevid, ki ga bodo prejeli obiskovalci učne poti. Organizirali bodo nov dogodek ŠENTRUPERTSKI SLAVČKI POJEJO – večer ljudskega petja v urbanem središču Šentruperta.

Okoli Dežele kozolcev pa bodo namestili nov lesen plot.

M. K.