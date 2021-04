Brutalno: Župnika Judeža zvezali in mu grozili z izvijačem

25.4.2021 | 16:00

Ves čas so župniku Judežu grozili, da ga bodo ugrabili in odpeljali v Srbijo, zaradi česar je z roparji sodeloval. (simbolna fotografija; Profimedia)

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je te dni potekal razpisan predobravnavni narok za Sama Brajdiča in Milenka Hudorovca, ki jima obtožnica očita, da sta 24. decembra v Višnji Gori napadla in oropala duhovnika. Kot so marca po zaključeni preiskavi več ropov župnišč pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, so storilci duhovnika zvezali ter s silo dosegli, da jim je povedal, kje hrani vrednejše predmete ter gotovino. Storilca decembrskega ropa v Višnji Gori so odkrili po tistem, ko so odkrili storilce ropa duhovnika v Rovtah pri Logatcu, ki se je zgodil konec januarja. Za kaznivo dejanje ropa je po kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let, za rop, pri katerem sodeluje več oseb, pa od enega do 15 let zapora. Vodja sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana Damjan Petrič je februarja povedal, da obravnavajo še najmanj pet kaznivih dejanj vlomov ali poskusov vloma v župnišča na območju PU Ljubljana in Slovenije.

Priznanje in zaplet

Samo Brajdič in Milenko Hudorovac sta priznala brutalen rop župnika Slavka Judeža iz Višnje Gore, vendar se je nekoliko zapletlo, saj sodnica njunega priznanja ni sprejela.

Obtožena sta skupaj z neznanim storilcem lani za božič vlomila v prostore župnišča v Višnji Gori. Župnika Slavka Judeža je okoli ene ure ponoči zbudil alarm. Odšel je v predsobo, ga izključil in še preden je lahko po telefonu poklical na pomoč, ga je eden od roparjev lopnil po glavi, da je padel nazaj v posteljo. Vzeli so mu mobilni telefon Samsung Galaxy A5. Eden je župnika pazil, druga dva pa sta premetavala prostore.

Oba obtožena sta stara znanca policije in sodišč ter sta bila v preteklosti že obsojena, trenutno pa sta v priporu.

Iz denarnice so mu vzeli 270 evrov, iz škatle v predalu pa 1400 hrvaških kun. Želeli so tudi vedeti, kje ima sef, a jim je povedal in pokazal, da v njem ni denarja. Ves čas so mu grozili, da ga bodo ugrabili in odpeljali v Srbijo, zaradi česar je z roparji sodeloval, iz strahu pa tudi molil, beremo v obtožnici. Najmlajši mu je grozil tudi z izvijačem in z njim udarjal po mizi dnevne sobe. Ko jih je prosil, naj mu dovolijo nadeti vsaj nogavice, so ga odpeljali nazaj v spalnico, kjer sta ga Hudorovac in Brajdič zvezala s cingulumom, pasom duhovnega oblačila. »Zvežita ga, to so pedofili, on je pop,« je dejal eden od njih.

Ostal je tudi brez čevljev

Oškodovanec se je po njihovem odhodu rešil sam in poklical na pomoč. Ugotovil pa je tudi, da so mu roparji vzeli še slušalko stacionarnega telefona znamke Panasonic, ki je v lasti župnije in je vredna približno 50 evrov, dve ročni uri znamke Edox, vsaka je vredna približno 300 evrov, moške športne copate znamke Adidas iz 80. let prejšnjega stoletja, vredne 100 evrov, dvojne moške pohodne čevlje znamke Alpina, vredne približno 10 evrov. Skupno so Judeža oškodovali za 2109 evrov. Škodo so roparji povzročili tudi z vlomom in rovarjenjem po župnišču, in sicer za približno 1600 evrov. Judež pa v premoženjsko pravnem zahtevku od obtoženih zahteva tudi 3000 evrov za nematerialno škodo. Kot je bilo slišati, ima od ropa dalje težave s spanjem, strah ga je biti sam v župnišču, potrebuje pomoč psihiatrov.

Neskladje glede nastale škode

Tožilka Helena Zobec Dolanc je za Sama Brajdiča v primeru priznanja krivde predlagala dve leti zapora, za njegovega kompanjona Milenka Hudorovca pa dve leti in pol. Oba sta se očitke odločila priznati, sodnica Maja Povhe pa njunega priznanja ni sprejela, ker »priznanji nista v celoti podprti z dokazi v spisu«. Sodnica je namreč ugotovila nekatera neskladja glede ukradenih predmetov oziroma nastale škode med obtožnico in navedbami oškodovanca v preiskavi. O tem bodo v nadaljevanju neposredno povprašali župnika Judeža, ki je bil sicer že vabljen, vendar je svoj izostanek zaradi strahu pred obtoženima opravičil. Kdaj se bo proces nadaljeval, še ni znano, saj bo sodnica Povhe, ker je zavrnila priznanje krivde obtoženih, predlagala svojo izločitev, o čemer bo odločal predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča.

R. M.; M. K.